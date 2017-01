Bedrijven in de rij voor Chinese E-handelsmissie Alibaba

Zowel startende merken, mkb'ers als multinationals staan te trappelen om hun spullen in China te gaan verkopen via Alibaba, stelt Roland Palmer, Benelux-directeur van het bedrijf. ,,De handelsmissie biedt ze een unieke gelegenheid om kennis te maken met topbestuurders van Alibaba. Van deskundigen uit hun branche krijgen ze uitleg over de mogelijkheden om hun producten rechtstreeks te verkopen aan de Chinese consument. Zo kunnen we snel tot zaken komen.''



Babyspullen

Het is volgens Palmer voor het eerst dat het hoofdkantoor van Alibaba zoveel Europese bedrijven tegelijk ontvangt. De bedrijven die zich hebben aangemeld, verkopen vooral voeding, babyspullen, kleding en huisdecoratiespullen.



Dertig Nederlandse merken als Philips, Nutrilon en G-Star hebben al een winkel geopend op Alibaba's handelsplatform Tmall. Dat aantal moet met behulp van de handelsmissie dit jaar verdubbelen.



Mobieltje

De voormalige Blokker-topman Palmer noemt de campus van Alibaba in Hangzhou 'het Sillicon Valley van het oosten'. ,,Fantastisch om te zien. Er werken 40.000 mensen. Elke keer als ik er kom is er weer een hoog glazen kantoor bijgebouwd. De gemiddelde leeftijd is 27. In de kantine kun je alleen betalen met je mobieltje. Tachtig procent van de bestellingen in China gaat al via mobile. Met online shoppen lopen ze zeven jaar op ons voor.''