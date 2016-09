Begin gemaakt met bouw van muur bij 'Jungle van Calais'

Vanwege de overlast van de grote aantallen migranten in en rond de stad blokkeerden vrachtwagenchauffeurs begin deze maand de snelweg A16 en zetten langzaamaanacties op touw. De Franse regering wil het vluchtelingenkamp bij Calais eigenlijk zo snel mogelijk sluiten, maar verbindt daar nog geen termijn aan. Tot die tijd wordt moet de muur uitkomst bieden.



Volgens de laatste berichten zouden er in het migrantenkamp tussen de 7.000 en 10.000 vluchtelingen bivakkeren. Niet eerder was het er zo vol, en het aantal migranten blijft stijgen. Uit cijfers van hulporganisaties blijkt dat 43 procent uit Soedan komt, 33 procent is Afghaans en 9 procent komt uit Eritrea. Syriërs en Irakezen maken amper 2 procent uit van de populatie.



17 miljoen

Frankrijk en Groot-Brittannië hebben samen 17 miljoen euro uitgetrokken voor een pakket maatregelen, met de muur als meest in het oog springende onderdeel. Die moet voor het einde van het jaar voltooid zijn.