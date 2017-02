Begin je dag alsof je het expres doet

Je zou deze blauwe gebieden de eredivisie van de langlevers kunnen noemen en zoals altijd, is er ook in de eredivisie een absolute top. Want nergens worden mensen zo oud als op het Japanse eiland Okinawa. Op Okinawa ligt het piepkleine dorp Ogimi, wat vanwege het hoge percentage honderdjarigen het Dorp van de Eeuwlingen wordt genoemd. En daar is iets bijzonders aan de hand. Want inderdaad: de mensen daar eten weinig en gezond, ademen schone lucht en bewegen regelmatig, maar zelf noemen ze één andere factor waardoor ze zoveel langer leven dan elders: ze hebben een 'ikigai'. 'Ikigai' zou je kunnen vertalen als 'een reden om op te staan'. Of zoals de Fransen zo mooi zeggen: een raison d'être, een reden van bestaan.

In Ogimi is het heel gebruikelijk met elkaar te praten over je ikigai. Op veel plekken fungeert het zelfs als begroeting: als je elkaar tegenkomt, meld je elkaar kort je ikigai. En eerlijk gezegd: wij geloven dat dat helpt. Stel je voor dat je elke dag, al is het maar kort, even stilstaat bij de vraag waarom het vandaag belangrijk is dat jij er bent. Waarom doet het er toe? Welke waarde kom jij vandaag brengen aan de mensen om je heen? Volgens de opa's en oma's van Okinawa hoeft het helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je kinderen of buren een mooie dag bezorgen, is een prima ikigai. De moestuin een beetje opruimen ook. Zolang je maar stilstaat bij het verschil dat je maakt. En dus bewust en met een goede intentie aan de dag begint. Onlangs kwam zelfs een boek uit over Ikigai en het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven. In onze seminars vragen we er al jaren naar: wat is vandaag je ikigai? Omdat we allemaal zo geleefd worden door routine en de drukte van je agenda, is het extra belangrijk om er bij stil te staan waarom je eigenlijk doet wat je doet. Niet eens omdat je er misschien oud van wordt, maar vooral omdat je dagen nu er zoveel leuker door worden.



