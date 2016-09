Behoefte aan strengere straffen

'Als je een vijand wilt vermoorden, is doodrijden de beste optie. De rechters zijn dan veel milder. Wie een pistool of mes gebruikt, moet minimaal vijftien jaar brommen, maar als iemand meerdere levens met roekeloos rijgedrag verwoest, is er niets aan de hand.' Dat zei mijn beste vriend, vlak nadat hij op zijn telefoon had gelezen dat de veroorzaker van een dodelijk ongeluk tot een celstraf van drie jaar was veroordeeld.



Neil van der L. knalde met een snelheid van 237 kilometer per uur achterop de auto van een gezin, wat resulteerde in het overlijden van de vader en ervoor zorgde dat twee kinderen levenslang gehandicapt zullen zijn. Een zeer pijnlijke zaak, temeer door de onderbouwing van de rechtbank, die tot het vonnis kwam omdat ze geen bewijs vond voor poging tot doodslag. De dader had drugs gebruikt en zat in een psychose, maar er was geen opzet.