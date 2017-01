Bekeerde sterren

Het was toch weer even een dingetje hoor, de afgelopen dagen: Lindsay Lohan heeft zich bekeerd tot de islam. Klik op het nieuws en je zult een foto van haar zien met hoofddoek, alle andere (lees: blote) foto's van zichzelf heeft ze van haar Instagram-account verwijderd. In plaats daarvan kun je daar alleen nog de tekst 'Alaikum Salam' lezen. Zo klaar als een klontje dus.



Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en bereikte zelfs de meest simpele huisvrouw in Marokko. Het regende juichberichten en felicitaties op het internet. Vanuit moslimhoek welteverstaan. Ik heb dat nooit zo goed begrepen.



Die jubelstemming elke keer als er weer geruchten de ronde doen dat een zeer bekende persoon uit de entertainmentwereld zich tot de islam heeft bekeerd. In 2003: Will Smith wordt moslim. In 2007: Angelina Jolie wordt moslim. In 2011: Paris Hilton wordt moslim. In 2013: Rihanna wordt moslim. In 2014: George Clooney wordt moslim.



Ik weet niet of het aan mijn filterbubbel ligt, maar elke bekende naam die ik intik in Google samen met de woorden 'converts to' wordt automatisch aangevuld met 'islam'. Als het allemaal waar was, was Hollywood nu een klein shariastaatje. Overigens blijven deze bekeringsverhalen niet alleen beperkt tot de film- en muziekwereld.



De Britse prins Charles is al een keer tot moslim verklaard door het internet. En zelfs maanreiziger Neil Armstrong moest er al in 1982 aan geloven. Het verhaal ging dat hij islamiseerde nadat hij de gebedsoproep op de maan hoorde. Het ging zo ver dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eraan te pas moest komen om de valse geruchten te ontkrachten.



Waarom wordt zulk (nep-)nieuws zo massaal verwelkomd? Omdat het zogenaamd bijdraagt aan de reputatie van het geloof? Want als iemand zo populair en geliefd als Will Smith moslim wordt, ja dan moet er toch wel iets goeds in zitten. Is de islam beter te verkopen als Angelina Jolie zich heeft bekeerd? Het getuigt wel een beetje van een minderwaardigheidscomplex van onze kant. Niet geheel onterecht overigens, want wie hebben we nu als zelfverklaarde gezichten van de islam?



Abu Bakr al-Baghdadi en Saudi-Arabië. Jeeey. Ik vrees dat geen enkele bekeerde vip op kan tegen de reputatieschade die moslims hebben opgelopen door IS.



Het is ook allemaal zo geloofwaardig, hè. Lindsay Lohan, enfant terrible van Hollywood, gaat voortaan een vroom leven leiden. Lohan, bekend van enkele films maar vooral van haar misstappen (dronkenschap, gevangenis, afkickkliniek, diefstal, drugsbezit, naaktfoto's), gaat voortaan vijf keer per dag bidden.



Een beetje te ver gezocht naar mijn smaak. En inderdaad. De foto met de hoofddoek is in 2015 genomen, toen ze in Turkije was en een moskee bezocht. Uit toeristische overwegingen, niet uit religieuze. De tekst Alaikum Salam is volgens haar moeder omdat ze op dit moment in Dubai is om de Arabische taal te leren.



Haar Instagramaccount zou ze tijdelijk hebben leeggemaakt uit respect voor het volk van Dubai. Dit gezegd hebbende: zal je net zien dat het deze ene keer waar blijkt te zijn.