Belg overleeft auto- én treinbotsing door 'slappe alcoholspieren'

Aan het feit dat hij flink gedronken had zou de Belg weleens zijn leven kunnen danken. ,,Maar dat is moeilijk in te schatten", zegt spoedarts Dirk Wynsberghe van het AZ Sint-Lucas in Brugge. ,,Het klopt dat alcohol in het lichaam ervoor zorgt dat de spieren meer ontspannen zijn, en ze daardoor misschien een impact beter kunnen verwerken. Dat is zeer bekend onder hulpverleners."



Hij vervolgt: ,,Bij een frontale botsing tussen een nuchter en een dronken persoon zal die laatste meestal veel lichter gewond zijn. Maar dat is geen exacte wetenschap. Sowieso zijn meerdere factoren, zoals de lichaamsbouw en de plaats van de klap op het lichaam, ook cruciaal voor de overlevingskans. Bij dergelijke botsingen komt zeker ook een dosis geluk kijken. Want laat duidelijk zijn: alcohol in het verkeer is nooit een goed idee.”



De man zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor rijden onder invloed, het ongeval en het vluchtmisdrijf.