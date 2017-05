Ben ik op mijn 51ste te oud om nog eens vader te worden?

Durf risico te nemen! Als het bij u aan alle kanten kriebelt, betekent het dat het niet genoeg is waar u momenteel mee bezig bent. Ik heb het zelf weleens meegemaakt toen ik docente pedagogiek was. In examentijd gaf ik een kort advies aan een examenstudente waarvan ik 's nachts wakker lag: ik besefte namelijk dat ik het niet goed had gedaan. Dat was voor mij destijds een teken dat ik als docente pedagogiek niet langer op mijn plek zat. Een half jaar later was ik weg.



Het arbeidsethos in Nederland is heel sterk. Veel mensen ontlenen 'alles' aan hun werk, terwijl je natuurlijk ook iemand bent als je niet werkt. Mensen bij wie hun loopbaan 'alles' is, zijn vaak voorzichtiger: je bent bang om ontslag te nemen of iets heel anders te gaan doen.



Natuurlijk is het de vraag of je op je 50ste al je schepen achter je moet verbranden als je een mooie carrière hebt. Aan de andere kant: je moet tegenwoordig tot je 67ste werken. Heb je zin om de komende zeventien jaar ongelukkig te zijn met die dan nog resterende arbeidzame jaren? U schrijft zelf al over 'je hart volgen' en dat vind ik een belangrijke uitspraak. Als je nu niet op reis gaat, heb je er misschien de rest van je leven spijt van.



Wel ben ik benieuwd naar uw thuissituatie. Want mannen die 50 worden, daar is weleens iets mee. Wilt u echt lange tijd weg omdat uw werk niet meer leuk is, of speelt er bij u thuis misschien ook nog iets anders? Je hoort namelijk wel vaker van mannen die alleen op reis gaan. En dan blijkt later vaak dat ze toch niet helemaal alleen waren...