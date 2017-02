Ben jij een narcist?

Het meisje in het vliegtuig tuurde naar haar telefoon. Langzaam scrolde ze door haar foto's. Een heimelijke blik in haar richting verried dat het foto's waren van haarzelf. Tientallen, misschien wel honderden selfies waarop het meisje een wat pruilende gezichtsuitdrukking probeerde te perfectioneren. Urenlang, de hele vlucht, bekeek ze haar eigen beeltenissen; ze bestuderend, keurend, selecterend. Starend naar zichzelf, naar foto's die ze had gemaakt terwijl ze óók naar zichzelf keek. Gevangen in een cirkel van weerspiegelingen, net als Narcissus, de personage uit de Griekse mythologie; een mooie, maar mensenschuwe jongen, die niet in staat was tot een verbintenis. Tot hij zich op een dag dorstig over een bron boog en een prachtige jongen weerspiegeld zag. Hij werd zo smoorverliefd op zijn eigen reflectie dat hij zich er niet meer van kon losrukken, uiteindelijk voorover viel en verdronk. Aan de rand van de bron groeide daarna een narcis.



Narcisme is een modewoord, een etiket waarmee we elkaar graag om de oren slaan. Het nieuwe adhd, zeg maar. Of het nieuwe autisme. Logisch dat we zo van stempels houden, want het maakt de boel lekker overzichtelijk. Die bullebak van een baas die jou steeds achter de broek zit? Dat is gewoon een narcist! Want zodra je hem tot patiënt bombardeert, is-ie een stuk minder bedreigend. Zo wordt ook veel gesproken over het 'narcistische tijdperk' waarin we zouden leven. Hou je ervan in de spotlights te staan? Dat riekt naar narcisme. Facebook en Instagram? Narcistisch. De selfie- cultuur? Puur narcisme. De hoogste baas van de VS? Een narcist, en bovendien eentje van de kwaadaardige soort, dat kun je al van verre zien. Het is lekker labelen natuurlijk, maar het holt de term wel uit. Want zoals niet iedereen die z'n boeken op kleur zet aan asperger lijdt, is ook niet elke ijdeltuit direct een diehard narcist.