Beste Donald, de EU heeft wél toekomst

Een eerlijker en beter speelveld betekent ook dat Europa moet investeren in banengroei. Door samen onze infrastructuur te verbeteren, groene innovatie te bevorderen en een échte digitale markt op poten te zetten, brengen we bestaanszekerheid voor alle Europeanen dichterbij. Een eerlijker speelveld willen we ook voor winstbelastingen. Hier lijkt wel een wedstrijd gaande: welk Europees land biedt het laagst?



Grote bedrijven dragen daardoor nauwelijks belasting af terwijl verplegers, leraren en bakkers iedere maand netjes hun deel leveren. Dat is te gek voor woorden; wat mij betreft spreken we met alle Europese landen een bodemtarief af.



Die aanpak hebben we ook nodig bij het vluchtelingenvraagstuk. Nederland is gastvrij naar mensen die huis en haard zijn ontvlucht. Onze leraren, vrijwilligers en medewerkers van asielzoekerscentra lopen de benen uit het lijf. Daarop mogen we trots zijn. Deze gastvrijheid moeten we behouden voor mensen die echt niets meer hebben. En we moeten vanaf dag één werk maken van integratie: de taal leren, naar school en aan het werk.



Ook hier moeten we optreden tegen valsspelers. Dat doen we door snel de samenwerking te verbeteren met landen als Tunesië en Marokko, Mali of Nigeria, over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Waarbij de EU alle instrumenten moet kunnen inzetten - van ontwikkelingssamenwerking tot handel.



Met de Commissie aan het stuur heeft Europa lang gewerkt als een wetgevingsmachine. Terwijl de Amerikanen voor onze veiligheid zorgden, konden wij rustig onze interne markt uitbouwen - daar waren spelregels voor nodig. En die kwamen uit Brussel. Die regelfabriek heeft ons geen windeieren gelegd. Maar nu voldoet het niet meer.



Onder president Trump spreekt de Amerikaanse veiligheidsgarantie niet langer vanzelf; Europa moet de eigen broek ophouden. Nederland en Europa moeten nu echt fors investeren in vrede, veiligheid en terreurbestrijding: in diplomatie, defensie en ontwikkeling. De bescherming van mensenrechten hoort daar nagelvast bij, zeker in een tijd van ijdele en autoritaire leiders. Ik wil dus een Europa dat zich richt op de grote vragen, en niet op de kleine lettertjes.



Er verandert ook echt wat, daar hebben mijn collega-ministers en ik ons voor ingespannen. Daardoor klagen Europarlementariërs inmiddels dat er te weinig nieuwe wetsvoorstellen zijn. Dat noem ik veelbelovend. Als het Europees Parlement echt vindt dat het te weinig te doen heeft, kan het ook best de helft kleiner. En in elk geval op één plek - het maandelijkse verhuiscircus is een gotspe.



Europarlementariërs moeten veel meer onder de mensen komen. Zolang zij de helft van hun tijd in vergaderzalen doorbrengen, krijgt het Europees Parlement wat mij betreft minder invloed bij belangrijke onderhandelingen, zoals over de Brexit of over hoe de EU betaald wordt. Daar hebben we volksvertegenwoordigers voor nodig die weten wat er onder de mensen speelt.



Ook de Commissie moet verder zijn bubbel uit. Dienend zijn. De hoge salarissen en vergoedingen aanpakken. Constructief samenwerken met de lidstaten. Daar hebben we iets aan. En er is nog iets nodig: dat alle landen hun beloften nakomen. Als we afspreken vluchtelingen te spreiden, dan kun je daar niet later op terugkomen, zoals Polen en Hongarije doen. Wie de lasten niet wil delen, heeft ook geen recht op de lusten. Deze landen moeten beseffen dat er een punt komt waarop ze de gevolgen ondervinden. Als het echt niet anders kan, door korting op de Europese subsidies die ze ontvangen.



Grip houden op onze eigen toekomst, ons staande houden in een wereld vol verandering - dat wil toch iedereen? Ik ben ervan overtuigd dat we dat beter kunnen mét Europese samenwerking dan zonder. We kunnen niet in ons eentje onderhandelen met Turkije. En Poetin is niet onder de indruk van een opgeheven vingertje van Nederland, maar wel van een Europese vuist of uitgestoken hand.



Nu weggaan uit dit succesvolle verband is alsof je met een roeibootje gaat proberen een oceaan over te steken. En dan ook nog je roeispanen weggooit. Grote besluiten zouden zonder ons genomen worden. We zouden soeverein zijn, maar ook stuurloos.



Nederland ligt in het hart van de Europese Unie: daar vinden we werkgelegenheid en welvaart, daar weten we ons veilig en vrij. We moeten de kans om de Europese Unie radicaal te verbeteren nu wel met beide handen pakken. Anders zijn we straks, terwijl de Amerikaanse betrokkenheid afneemt, met zijn allen slechter af.



Daarom wil ik tot slot een oproep doen. Hoe moet Europa volgens u veranderen? Stel dat uw wensen worden doorgevoerd, en Doc en Marty nog eens dertig jaar voortsnellen in de tijd. Hoe ziet het Europa van 2047 er dan uit? Ik zie uit naar uw ideeën.



