Beste Gerbert van Loenen

Daar wil ik wat aan doen. Daarom vind ik het ook jammer dat u de uitvoerige en respectvolle discussie die in de Tweede Kamer terugbrengt tot de uitspraak: ,,Mijn lijf is geen zak met organen, waar de staat in mag grabbelen als het zo uitkomt''. Ik hoop dat ik met mijn antwoord een deel van uw zorgen en bezwaren weg kan nemen.



De discussie die u opwerpt over hersendood zijn bij donatie, staat los van onze wet. Wij wijzigen niks aan het hersendoodprotocol: een vastgestelde hersendood is een onomkeerbaar feit, de hersenen zijn onherstelbaar kapot. En als je hersendood bent, is alles wat iemand tot mens maakt - communiceren, zelfstandig ademhalen - verdwenen.



Ook zonder orgaandonatie zou de behandeling gestopt worden. En natuurlijk is dat plotselinge afscheid moeilijk, maar mensen kunnen juist ook troost halen uit de wetenschap dat de dierbare meerdere anderen heeft kunnen redden.



Laat ik daarnaast een groot misverstand uit de weg helpen: de staat zou in onze donorwet over je organen gaan. Dat is absolute onzin. Ik wil er met deze wet juist voor zorgen dat je meer te zeggen hebt over je lijf dan in de huidige situatie het geval is. Op dit moment besluiten de nabestaanden over je lichaam, in elk geval geldt dat nu voor de 9 miljoen mensen van wie we niet weten of ze wel of niet donor willen zijn.



Met onze donorwet stimuleren we dat mensen een eigen keuze maken, of dat nou 'ja', 'nee', of 'mijn nabestaanden besluiten' is.



Met vriendelijke groet,

Pia Dijkstra