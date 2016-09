Besturen is principieel een zaak van compromis

De politieke ondergang van VVD'er Mark Verheijen heb ik enigszins gelaten gevolgd. Hij was een protégé van Jos van Rey, er werd wijn gedronken van 130 euro de fles, er werd gewheeld en gedeald met vastgoedbazen, het was kortom de politieke atmosfeer die we gewoonlijk associëren met VVD-kringen, waar, om zo te zeggen, het nuttige vaak en veel met het aangename verenigd wordt. De affaire-Verheijen was onderdeel van een reeks liberale schandalen van wisselend formaat. VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zat nog niet vast of VVD-bestuurder Kathalijne de Kruif werd veroordeeld voor hennepteelt en witwassen, er werd gesjoemeld met burgemeestersbenoemingen en Teeven en Opstelten struikelden over een verdonkeremaand bankafschrift. Het was een beetje veel om bij te houden allemaal, er is maar zoveel verontwaardiging te verdelen.



Uiteindelijk viel het nogal mee met Verheijen - zijn onterechte declaraties waren maar een marginaal schandaaltje. Toine Heijmans ging de gevallen politicus opzoeken in Venlo en schrijft er fraai over in de Volkskrant. Ze lopen een eindje met elkaar op, Verheijen wil hem het resultaat van zijn vroegere inspanningen als wethouder laten zien: het nieuwe stadskantoor van Venlo. Onder het loopje vertelt Verheijen dat elke wethouder iets tastbaars nodig heeft, zoals een stadskantoor: ,,Je kunt dus echt iets máken als bestuurder."



Mijn gedachten dreven boven het land - ik zag stadkantoren zover het oog reikte, onderbroken door koopgoten en traverses, al die inspanningen van al die wethouders, al die troosteloze opeenhopingen van glas en steen, ­tevoorschijn gekomen uit al even troosteloze zielen. Even groot als gelijkvormig zijn over het algemeen de ambities van de wethouders, met als resultaat dat je bij god niet weet of je je in Rijswijk of in Emmen bevindt - en later, als de wind heeft gewaaid en het stof is gaan liggen, lopen ze een eindje met Toine Heijmans op en zeggen: ,,Kijk, dat gebouw daar, dat staat daar omdat ik dat wilde."

Met Nescio verzucht je: ,,Gods doel is de doelloosheid. Maar voor geen mens is het weggelegd dit bij voortduring te beseffen."



Terloops raakt Verheijen nog aan een probleem dat een wezenlijk gevaar vormt voor democratie: de geringe publieke waardering voor politici, de minachting zelfs. ,,Mensen'', zegt Verheijen, ,,kijken op een nare, denigrerende manier naar politici.''



Het beroep is inderdaad aan een pijlsnelle inflatie onderhevig, een politicus wordt ongeveer even betrouwbaar geacht als een autohandelaar. Besturen is haast onmogelijk geworden omdat de burger in een steeds complexere wereld lachwekkend eenvoudige oplossingen en antwoorden verlangt. Zó veeleisend is de kiezer, dat het onmogelijk is om hem niet teleur te stellen. Een politicus die van mening verandert, is een draaier. Een politicus die een verkiezingsbelofte breekt, is een leugenaar. Een politicus die compromissen sluit, is een opportunist.



Vergeten wordt dat het compromis een van de grote verdiensten is van de democratie. Het compromis erkent het bestaan van de ander en geeft hem een plaats in de uitkomst van het overleg.



Besturen is principieel een zaak van compromis - een politiek bestel zonder compromis heet dictatuur.