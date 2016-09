Betere zorg kost altijd geld

In de laatste begroting van dit kabinet worden geen grote nieuwe beslissingen meer aangekondigd. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland af is. Zeker op het gebied van de zorg ligt er nog veel werk. Uit een recente enquête van Ipsos blijkt dat kiezers de betaalbaarheid van de zorg het belangrijkste thema vinden voor de komende verkiezingen.



Hoewel dit kabinet veel heeft bezuinigd en gereorganiseerd, gaat er nog nog steeds elk jaar meer geld naar de gezondheidszorg. Logisch: doordat we met zijn allen ouder worden, hebben we meer hulp nodig. Ook komen er steeds nieuwe behandelmethoden op de markt die ons verlengde leven veraangenamen. De zorg in Nederland behoort tot de beste ter wereld. Maar willen we dat zo houden, dan zullen we ons ook moeten realiseren dat dat veel geld kost. Kiezers voelen dat probleem.



Sommige partijen beloven ten onrechte dat de zorg én beter wordt én goedkoper kan. Los van het geld dat nodig is om de zorg op peil te houden, moeten er nog allerlei problemen worden opgelost die ook niet gratis zijn. De overheveling van de zorg voor ouderen en gehandicapten naar gemeenten verloopt nog allerminst vlekkeloos. In de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg zijn grote problemen. En ziekenhuizen worstelen met de kosten van nieuwe, dure kankermedicijnen.



Het zou partijen sieren als ze eerlijk tegen de kiezer zeiden: 'wij gaan er alles aan doen om de zorg te verbeteren. Maar u zult daar wel een groter deel van uw inkomen voor moeten afstaan.' Zo niet, dan moeten we accepteren dat we óf minder geld gaan besteden aan bijvoorbeeld onderwijs of politie. Of dat toch niet elke patiënt of hulpbehoevende de zorg krijgt die hij nodig heeft. Geen partij zal het hardop zeggen de komende maanden.