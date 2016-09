Bijna 900 alcoholzondaars ongehinderd de weg op

Vorig jaar maart bepaalde de Raad van State dat de maatregel van een alcoholslot voor drankmisbruikers in het verkeer juridisch gezien veel te ingrijpend is. Het CBR stopte vervolgens met deze aanpak. Hierdoor is het aantal deelnemers aan het programma flink afgenomen, van circa 4.000 personen in de periode voor de uitspraak naar minder dan 900 begin deze maand.



Schultz: ,,Voor de huidige leverancier van de alcoholsloten is het verliesgevend geworden om het netwerk van stations waar sloten ingebouwd, uitgelezen en uitgebouwd kunnen worden - in stand te houden. De leverancier heeft om deze reden aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden. De volledige uitvoering van het alcoholslotprogramma, totdat er geen enkele deelnemer meer zal zijn, is daardoor onmogelijk geworden."



Verlost

De huidige deelnemers raken daarmee compleet verlost van de omstreden maatregel. Zij mogen, als er geen andere (medische) belemmeringen zijn, weer een regulier rijbewijs aanvragen en, zodra zij dit hebben ontvangen, hun alcoholslot laten uitbouwen. Het laten uitbouwen kan tot uiterlijk eind 2016.



De boosdoeners die nog niet meededen, ruim 4.000 personen, en diegenen die in de verlenging van het programma zitten door te veel foutieve blaastesten, ongeveer 65 personen, krijgen niet gelijk het voordeel van de twijfel. Zij moeten zich allemaal laten keuren voor een zogeheten Verklaring van Geschiktheid. Alleen bij een positieve uitkomst, kunnen ook deze mensen weer een gewoon rijbewijs aanvragen.



Einde

Hiermee komt feitelijk een einde aan het alcoholslotprogramma in Nederland. Schultz zegt daarover: ,,Zoals de minister van Veiligheid en Justitie en ik eerder hebben aangegeven, zullen we de ontwikkelingen in de gaten houden en, mocht daartoe aanleiding zijn, in de toekomst de mogelijkheden tot invoering van een alcoholslotprogramma weer onderzoeken."



Minister Van der Steur onderzocht begin dit jaar al of het alcoholslot in het strafrecht kon worden ondergebracht, in plaats van bij het CBR. Zijn conclusie was dat dat geen zin had, omdat rechters het slot te weinig zouden opleggen. Ook zou het miljoenen gaan kosten als de overheid alle alcoholsloten moet betalen.



Bij het alcoholslotprogramma werd een startonderbreker in de auto ingebouwd. Het slot meet door een blaastest of de bestuurder alcohol heeft gedronken. Als dat zo is, start de auto niet. Ook tijdens het rijden moet de automobilist meerdere malen blazen. Het inbouwen van een alcoholslot was voor eigen rekening van de automobilist. Die kosten, zo'n 5000 euro, konden niet alle drankrijders opbrengen. Omdat ze daardoor hun rijbewijs kwijtraakten, verloren ze soms ook hun baan.