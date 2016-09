Bijna miljoen kijkers voor Zomergasten met Rutte

Voor de aflevering met Rutte trok het programma met hoogleraar gerontologie Andrea Maier de meeste kijkers. Toen keken er 576.000 mensen.



Zomergasten kwam gisteren uit op de zevende plaats in top 25. De aflevering met Rutte is veruit de best bekeken uitzending van de reeks met presentator Thomas Erdbrink.



De eerste aflevering van Heel Holland Bakt was het best bekeken programma van de zondag. Het populaire bakprogramma met André van Duin voor het eerst als presentator trok 2.487.000 mensen.



De nieuwe dramaserie Vlucht HS13, met Katja Schuurman in de hoofdrol, trok zondagavond 774.000 kijkers naar NPO 3. De serie staat daarmee op de dertiende plaats in de top 25. Ook Roots, de Amerikaanse dramaserie die RTL 4 uitzendt, haalde de kijkcijfertop. Met 512.000 kijkers staat de remake van de jaren 70-serie op de zeventiende plek. Zondag met Lubach, dat terugkeerde voor het vijfde seizoen, staat met 374.000 kijkers op de 21e plaats.