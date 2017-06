Bikiniklaar mét striaebil

En nu zult u misschien denken: is dat nou nieuws, De Jong? Maar we hebben er weer een voorjaar op zitten waarin vrouwen ineens het idee krijgen dat ze nog ‘bikiniklaar’ moeten worden. Ik ken genoeg vrouwen die - als je zegt hoe goed ze eruitzien - meteen melden hoeveel kilo’s ze nog kwijt willen raken voordat ze op vakantie gaan.



Die vrouwen gaan online op zoek naar een nieuwe bikini, zien op al die websites modellen met perfecte lichamen, en denken: zo zal ik er nooit uitzien. Die bikini staat mij waarschijnlijk heel stom, want mijn buik is geen plank, maar het jammerlijke overblijfsel van drie zwangerschappen en mijn bovenbenen schuren bij het lopen tegen elkaar aan. En dus rennen ze nog maar een extra rondje en knagen ze chagrijnig op een stengel bleekselderij, omdat dat lichaam bikiniklaar moet zijn.



Om vervolgens op het strand niet te genieten van de zon, maar te mopperen op de vetrollen.



Maar er is een kentering gaande. Vrouwenbladen reppen steeds minder over bikiniklaar worden. Afvallen, oke. Als je dat wilt. Maar niet als heilig 'moeten'. Je lijf is bikiniklaar wanneer jij een bikini hebt aangetrokken. Je bent ook prachtig wanneer je niet maatje XS hebt. ‘Body positive’ noemt men dat, en het is een groot goed. Hoeveel dagelijkse frustratie scheelt het als je gewoon blij kunt zijn met je lijf? Dat je kunt denken: dit ben ik, met die hangtieten en die lubberende bovenarmen. Met dit lijf ga ik de zon in, omdat dit nu eenmaal mijn lijf is. Als ik er iets aan wil veranderen, doe ik dat voor mezelf. Niet omdat ik wil voldoen aan een schoonheidsideaal dat me opgedrongen wordt door anderen.