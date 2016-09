Binnensmokkelen van mobieltje wordt strafbaar

Deze krant berichtte vorige maand dat superkleine telefoons, niet groter dan een wijsvinger, een plaag zijn in Nederlandse gevangenissen. De minimobieltjes hebben geen metalen onderdelen, waardoor ze ongemerkt door de detectiepoortjes komen.



Gevangenen gebruiken de stiekem binnengesmokkelde mobiele telefoons onder meer om hun criminele activiteiten door te zetten in de gevangenis. Ook kunnen ze ongemerkt een ontsnapping voorbereiden door contact met 'buiten' te hebben.



Een gedetineerde kan nu al straf krijgen als een mobiel in zijn cel wordt ontdekt. Hij mag dan bijvoorbeeld meerdere dagen zijn cel niet meer uit. Maar vrienden of familie die hem de telefoon bezorgden, konden alleen vervolgd worden als aan te tonen was dat er met behulp van die telefoon daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd.