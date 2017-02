Biorijst redt Thaise boeren

Rond de noordoostelijke stad Ubon Ratchathani strekken de rijstvelden zich uit over een vlak landschap, zover je kunt kijken. Kilometers goudgele sprietjes groeien er, met hier en daar een palmboom. Hoewel het land nog treurt om de dood van koning Bhumibol, gaat voor de gewone Thai het leven verder. Het is oogsttijd en de felle zon en temperaturen van boven de dertig graden maken het werk op het land zwaar.



Bij Champi Bokhong (52) lopen de zweetdruppels over haar voorhoofd. Met rieten hoed op, zwarte laarzen aan en een sikkel in haar hand staat ze tot haar middel in een rijstveld. Bokhong is tien jaar geleden overgestapt op biologische Fairtrade rijst. Beter voor haar gezondheid, die van de consument, het milieu en vooral: haar inkomen. ,,Voorheen gebruikte ik chemicaliën en had ik hoge schulden. De opbrengst van mijn rijst was lager dan de productiekosten. Sinds ik ben overgestapt op organische landbouw zijn de productiekosten gehalveerd en verdien ik genoeg om met mijn familie van te leven.''



Bodemprijs

Ongeveer 40 procent van de bevolking van Thailand, na India de grootste rijstexporteur ter wereld, werkt in de rijstproductie. Mede door wanbeleid van de Thaise overheid heeft de marktprijs van rijst na jaren van stagnatie de bodem bereikt: in tien jaar was de prijs nog nooit zo laag. Veel boeren leven daardoor in armoede. Het merendeel gebruikt chemische meststoffen en pesticiden, die ze tegen hoge prijzen bij grote bedrijven kopen. Door leningen en oplopende rentes raken ze in de schulden. Bovendien zijn de productiekosten vaak hoger dan de inkomsten.



Steeds meer rijstboeren maken daarom de overstap naar het verbouwen van biologische jasmijnrijst, ook wel bekend als pandanrijst. Volgens cijfers van de non-profit organisatie Greennet groeide de Thaise markt voor biologische rijst in 2016 met 28 procent.



Coöperatie

Rijstboer Bokhong is aangesloten bij de Organic Jasmine Rice Producer Group (OJRPG), een coöperatie met inmiddels ruim 700 leden. De coöperatie werkt samen met de Progressive Farmer Association (PFA), een organisatie die Montri Gosalawat al in 1986 oprichtte om kleine Thaise rijstboeren te helpen. ,,Organische rijst is de redding voor Thaise boeren'', vertelt de 76-jarige Gosalawat. ,,Samen hebben we een sterkere onderhandelingspositie om een hogere prijs te krijgen.''



De coöperatie heeft al jaren het Fairtrade-certificaat. Boeren die aangesloten zijn bij PFA krijgen een minimumprijs van circa 14,4 Thaise baht per kilo rijst (0,37 euro) in plaats van 10 baht, de reguliere marktprijs. Bovendien krijgen de boeren een Fairtrade-premie van 870 baht (23 euro) per ton rijst. Die premie kunnen ze investeren in trainingen, maar ook in andere gewassen, rubberbomen en visvijvers, om niet alleen van rijstproductie afhankelijk te zijn.



Daarnaast verzorgt de OJRPG een pensioenfonds voor de boeren en kan elk lid via een lening een buffel kopen om het land te bewerken en inkomsten te genereren. ,,Van de mest van de buffels wordt bio-compost gemaakt voor de rijstteelt'', legt Gosalawat uit. ,,En de buffels eten van het land van de boer. Het is een cyclus.''