Blockchain gaat de wereld veranderen

Grote kans dat u nog nooit van de term hebt gehoord: blockchain is de onderliggende technologie achter de bitcoin, de elektronische munt waarvan de totale waarde inmiddels 10 miljard dollar bedraagt.



Maar blockchains - in het Nederlands 'blokketens'- zijn eigenlijk véél interessanter dan bitcoins. Volgens experts gaat deze technologie de maatschappij fundamenteel veranderen op manieren waar we nu totaal geen weet van hebben. ,,Voor veel mensen klinkt het bijna als sciencefiction", vertelt de Amerikaanse hoogleraar Melanie Swan. ,,Maar over enkele decennia is het volstrekt normaal."



Swan, deze week in Nederland voor techcongres SingularityU, is een van de toonaangevende experts in blockchain en cryptovaluta en oprichter van het 'Institute for Blockchain Studies'.



Leg lezers eens in drie zinnen uit wat een blockchain is.

,,Een blockchain is eigenlijk niets meer dan een groot online register. Een decentrale database, waaraan steeds een nieuw stukje informatie kan worden toegevoegd. Doordat zo'n blockchain op duizenden servers over de hele wereld staat opgeslagen, blijft de informatie veilig bewaard. Elke nieuwe transactie wordt immers door al die duizenden servers gecheckt op fouten."