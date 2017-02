Boer René geeft om zijn dames

Jannie 5401 valt meteen op. In de stal, omdat ze haar kop omhoog gooit, én in de app die is verbonden met de melkrobot. In de lijst die melkveehouder René Vermunt doorscrollt op zijn telefoon kleurt Jannies naam rood. Dat betekent dat ze al meer dan twaalf uur niet is gemolken, legt hij uit. ,,Ze heeft het drukker met haar hormonen dan met melk geven. Ze is tochtig.''



Bij gebrek aan een stier stiefelt Jannie achter andere koeien aan. Soms springt ze er bovenop. Dat is de reden dat Tinie in een apart hok is gezet. Het zwart-witgevlekte dier ligt op haar gemak te herkauwen in een dikke laag stro. Sinds haar bevalling, vorige week, is ze slecht ter been. Vermunt wil geen risico lopen dat ze wordt besprongen door een hitsige stalgenote en onderuit gaat.



Vermunt houdt zijn 60 melkkoeien en 40 kalveren nauwgezet in de gaten. Hij kent ze allemaal bij naam: de Anna's, Frieda, het veelbelovende vaarskalf Veronique 5818. Van de meeste kan hij zelfs vertellen wie de moeder en de vader zijn.



Hartgrondig

Of dat liefde is? Houdt een boer van zijn koeien? In elk geval stoort Vermunt zich hartgrondig aan het beeld dat boeren hun dieren uitmelken voor economisch gewin, ten koste van hun gezondheid en welzijn. Natuurlijk, zijn koeien zijn productiefactoren. Hij leeft van de melk die ze geven. Meer melk betekent een hoger inkomen voor zijn gezin. Dat kan hij goed gebruiken, want vanwege de lage melkprijs heeft hij afgelopen jaar verlies gedraaid. Natuurlijk zijn er rotte appels, boeren die het verpesten voor de rest. Maar het gros van de veehouders zorgt oprecht voor zijn dieren, stelt de 46-jarige melkveehouder uit Etten-Leur.



Als een koe te weinig melk geeft, of niet meer drachtig raakt, is hij onverbiddelijk: dan gaat ze naar de slacht. Daar laat hij geen traan om. Een koe is geen hond; bij een afscheid van de border collie die in de keuken aan zijn voeten ligt, zou dat anders zijn. Vermunt kan wel wakker liggen van een zieke koe. Laatst had er eentje hoge koorts, uierontsteking. De dierenarts was erbij geweest. Dat gaat hij toch 's nachts even kijken in de stal. ,,Als ze dan rustig ligt te herkauwen, is dat een grote opluchting.''