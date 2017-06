Bolt en Follender nu écht vrij

De twee Nederlanders werden vrijgelaten in een landelijk gebied in Catatumbo, een zeer gevaarlijke regio vol gewapende groeperingen in het noordoosten van Colombia. Hun ontvoerders, leden van het Noordoostelijk Oorlogsfront van de ELN, droegen hen over aan leden van een humanitair team onder leiding van een vertegenwoordiger van de Ombudsman. Bolt en Follender reizen met het team nu over land naar de stad Cucutá en komen daar tussen 13.00 en 14.00 (Nederlandse tijd) aan.