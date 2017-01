Borst en Gaemers winnen Machiavelliprijs voor strijd ouderenzorg

Borst vindt het ongemakkelijk om een reactie te geven. ,,Het is een schitterende prijs. Ook wordt het ongetwijfeld een mooie uitreiking. Maar we kijken vooral uit naar komende maand als ons manifest verder geconcretiseerd gaat worden.’’ Gaemers sluit zich hierbij aan. ,,Het is een eervolle onderscheiding en echt een hart onder de riem. Maar het is triest dat ons werk nodig is omdat er nog steeds mensenrechten worden geschonden.’’



In het manifest wordt puntsgewijs uitgelegd hoe we veel beter voor onze hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. Zo staat er onder meer dat zorginstellingen verplicht zijn om optimale verpleegzorg te leveren aan ouderen. Aandacht is daarbij volgens het duo net zo belangrijk als verzorging en veiligheid.