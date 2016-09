Bot voor bot komt T.rex Trix weer tot 'leven' in Naturalis

In het midden van de tentoonstellingsruimte staat een groot frame waarop de heup van de T.rex - omgedoopt tot Trix - zojuist is gehesen. Aan de zijkanten worden de poten gemonteerd. ,,Bij de opbouw is het van belang alles in balans te houden'', legt Schulp uit. ,,De Tyrannosaurus had een enorme kop, kleine voorpoten en een enorme gespierde staart. Ze mag natuurlijk niet naar voren tuimelen.''



Het 66 miljoen jaar oude skelet van Trix werd vorige week nog feestelijk onthaald in Leiden door onder andere bioloog Freek Vonk. Maar nu is er werk aan de winkel. In verschillende houten kisten die vanuit Amerika naar Naturalis zijn verscheept zitten driehonderd genummerde botten. Middels klemmen worden de beenderen in en op elkaar gemonteerd.



,,Alles is genummerd, dus eigenlijk is het alleen nog een kwestie van het bouwpakket in elkaar zetten'', legt de paleontoloog uit. Het meeste werk is al achter de rug. Het opgraven van de beenderen die vervolgens zijn geïmpregneerd en verstevigd. Daarna de puzzel. ,,We weten hoe het skelet van een T.rex eruit ziet, dus op die manier weet je wat waar moet komen, welke botten er zijn en welke nog missen.''



Bij de opbouw wordt vanuit het midden gewerkt. Dus eerst de heupgordel met aan de zijkanten twee poten en daarna de rug en nek. Tachtig procent van de 12,5 meter lange vleesetende T.rex is compleet. Alleen de klauwtjes, een stuk onderkaak en een van de poten missen.