Bouwmarkten ingezet bij jacht op terroristen

Personeel van de bouwmarkten Gamma en Karwei kreeg vorige week per flyer instructies. Daarop staan onder meer de hoeveelheden aceton, tuinmest en waterstofperoxide die als ongewoon mogen worden beschouwd. Binnenkort komt ook een elektronische cursus beschikbaar.



De folder en cursus geven het veelal jonge personeel enig houvast hoe een verdacht persoon te herkennen is: als hij nerveus overkomt bijvoorbeeld. Of als hij alleen contant wil afrekenen bij grote hoeveelheden. Of als hij of zij niet weet waar de producten normaal gesproken voor worden gebruikt. Het personeel moet in zulke gevallen de kassabon bewaren, videobeelden veilig stellen en als het kan kentekens te noteren.