Britse politie arresteert weer meer verdachten aanslagen Londen en Manchester

De Britse veiligheidsdiensten arresteerden de drie mannen in de oostelijke wijk Ilford. Twee van de mannen worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De derde verdachte is opgepakt wegens het bezit en de handel in drugs. Eerder woensdag had de politie al een 30-jarige man opgepakt in een woning in dezelfde wijk.