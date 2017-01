Brommers kiek'n met Wilders

Net de kleine fietsen geleerd. Zijwieltjes eraf en hoppakee, de wijde wereld in. Mag ik van mijn vrouw niet zeggen dat het me aan Jesse Klaver doet denken. Zo cliche, zegt ze. Ik zal het laten. Jesse was overigens ook de eerste wiens kop ik deze week op de verkiezingsborden tegenkwam. Altijd een momentje, die borden. 'Kies voor verandering' stond er onder. Huh? Ik dacht dat die slogan van D66 was.



Nou ja, er was de afgelopen week genoeg om je over op te winden. Al is het veel gedoe en weinig inhoud, laten we eerlijk zijn. Het draait nu, weken voor de verkiezingen, al vooral om wie er NA 15 maart met elkaar om tafel gaat zitten. Ook weer niet zo gek, als je bedenkt dat de meeste verkiezingsprogramma's van de grote partijen, als je door je oogharen kijkt, verdomd veel op elkaar lijken.



Er is maar een lelijk dik meisje op het grote verkiezingsbal, waarmee niemand wil. Maar dat verstiert de lol wel. Ze verspert pontificaal de deur waardoor alle aanstaande koppeltjes naar buiten willen om brommers te gaan kiek'n. En daar voelt ze zich helemaal niet slecht bij, lijkt het.



Geertje Wilders zakte deze week een beetje in de peilingen. Naar het niveau van de VVD. Iedereen rechts en links van het midden toonde zich ineens gematigd optimistisch. Zou het dan toch? Maar is het niemand opgevallen dat Wilders al een paar weken doodstil is? Hij wacht rustig tot de laatste weken van de campagne en dan moet je eens zien hoe hard het gaat!



Gisteren was hij met zijn vrienden en vriendinnen op een Europese conferentie en kondigde een 'patriottistische lente' aan. De inauguratiespeech van Donald Trump donderde nog in onze oren. Veel holle frasen waren dat, wraakgevoelens naar de zittende elite en een schets van de westerse samenleving als een slagveld van criminaliteit, nodeloos geweld, werkloosheid en moslimextremisme. En de oplossing: het eigenbelang voorop! America First!



Op die trom slaat Wilders ook al een tijdje. Nederland Eerst! Maar of het hier ook een patriottistische lente wordt, zoals hij voorspelt? Vooralsnog heeft Wilders niemand die met hem brommers wil gaan kiek'n. We vergeten snel waarom de anderen echt niet met hem willen regeren. Het is zijn moslimhaat, zeggen ze. Het is zijn Marokkanen-uitspraak. Allemaal waar. Maar ik denk dat Wilders die inzichten na de verkiezingen best een beetje wil relativeren. Doet-ie bij tijd en wijle ook al.



Wat de andere partijen het meest weerhoudt is zijn onvoorspelbaarheid. Dat is waar de VVD op af knapte toen ze in Rutte I samen met het CDA (vergeet dat niet!) onder zijn gedoogsteun ging regeren. Wilders' PVV, ook al komt- ie met 35 of 40 zetels in de kamer, is een eenmanspartij, die vaart naar de grilligheid van de leider. De VVD was niet afgeknapt op zijn programma, maar op zijn onbetrouwbaarheid als regeringspartner. Dat praat je niet snel weg in een paar formatiegesprekken.



Enfin, de anderen weten nog geen vuist te maken. Gisteren zei Asscher in het AD en de grote regionale kranten dat hij een pact wil met linkse partijen om de kwetsbare werkende middenklasse te beschermen. Maar ja, met zijn drieën hebben ze nog geen 35 zetels in de peilingen en om eerlijk te zijn, gaf Asscher toe, had-ie Roemer wel, maar Jesse Klaver nog niet binnen.



En dan heb je Alexander Pechtold nog, die even later kwam vertellen dat we niemand moeten uitsluiten. Behalve Wilders dan, want die is zelf begonnen door Pechtold uit te schelden. Neh, neh, neh neh neh.



Een ding weet je dus: het wordt een lange formatie. En dat terwijl de laatste werkloosheidscijfers deze week historisch laag bleken te zijn! Onder de 500.000 en nog steeds aan het dalen. Je zou zeggen dat de coalitie van VVD en PvdA daar enig voordeel uit zou kunnen putten.



Maar de mensen kijken niet naar wat geweest is, weten we inmiddels. Goede resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor een mooie verkiezingsuitslag. De mensen willen iemand die een schreeuwend tableau aan de horizon schildert en daar onder zet: Alles moet anders! Hoe gedurfd zou het zijn als Rutte de verkiezingen in ging, als IEMAND de verkiezingen inging, met de slogan: 'Alles blijft hetzelfde!'



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er wekelijks over tot aan de verkiezingen in maart.