'Brussel wist niets van bedrog dieselauto's'

Dit zei Verheugen dinsdag in Brussel tijdens een hoorzitting van de onderzoekscommissie naar het dieselschandaal in het Europees Parlement. De Duitser was EU-commissaris voor industrie van 2004 tot 2010 en mede-verantwoordelijk voor de wetgeving over de toegestane maximale uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx).



Vorig jaar werd in de VS ontdekt dat Volkswagen op grote schaal dieselauto's verkocht die dankzij gesjoemel met uitstoottesten van dieselmotoren schoner leken dan ze waren.



Onmogelijk

,,Ik dacht dat sjoemelsoftware moreel en technisch onmogelijk was", aldus Verheugen, die aanvankelijk weigerde te komen getuigen. ,,Wel wist iedereen indertijd dat de testmethodes naar de uitstoot in de laboratoria niet geschikt waren om de feitelijke emissie op de weg te meten. Een poging om dat probleem in 2008 internationaal op te lossen is mislukt, omdat de Japanners er niet aan wilden meewerken."



Helder

De Europese wetgeving is volgens Verheugen glashelder en niet voor interpretatie vatbaar. Voor de zomer zei Renault-topman Gaspar Gascon Abellan dat de EU-regels 'complex en onduidelijk' zijn. Maar tijdens zijn termijn heeft de autoindustrie geen vragen gesteld over 'vage definities' of uitzonderingsregels, aldus de oud-commissaris.



Techneut

Verheugen benadrukte dat hij 'geen techneut' is en 'volledig vertrouwde en nog steeds volledig vertrouw' op de specialisten van de Europese Commissie. De onderzoekscommissie hoopt in oktober en november nationale toezichthouders aan de tand te kunnen voelen over hun mogelijke rol in het schandaal.