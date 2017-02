Buma in lastig parket na akkoord wietwet

Na veertig jaar steggelen, heeft een krappe meerderheid in de Tweede Kamer, op aanspraak van D66, een akkoord bereikt over het reguleren van de wietteelt. Vijf partijen stemden tegen (VVD, PVV, CDA, SGP en ChristenUnie).



Het voorstel moet nog wel naar de senaat, waar het in de huidige samenstelling niet zou worden aangenomen. Maar in elk geval lijkt er verandering te komen in het ondoorzichtige gedoogbeleid, dat voor veel onrust en frustratie zorgt.



Een dag nadat de Tweede Kamer voor deze rigoureuze koerswijziging koos, verscheen er in de Volkskrant een interview met CDA-lijsttrekker Sybrand Buma, misschien wel de normaalste man in het politieke domein - een eigenschap waar hij anno 2017 niets aan heeft. Hij mocht aan het eind een estafettevraag stellen aan Alexander Pechtold. Hij koos voor: 'Hoe kunt u het plan van D66 om drugs te legaliseren uitleggen aan onze kinderen?'



Dat was geen verrassende vraag, gezien het profiel en de standpunten van de christendemocraten, maar ze voorspelde weinig goeds voor de mensen die fantaseren over een centrumrechts kabinet. Het CDA zet deze campagne stevig in op (christelijke) normen en waarden, vandaar dat de aanval op wiet, hoe achterhaald ook, opnieuw is geopend. Maar eind vorig jaar besloot zelfs de VVD, begin deze week nog tegenstander van de wietwet, dat ons beleid met betrekking tot coffeeshops moet veranderen. De leden zeiden destijds: 'Het beleid rond softdrugs moet slimmer worden gereguleerd. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten.' Kortom, de huidige regeringspartij zal in de nabije toekomst ook wel overstag gaan.



En dus blijven het CDA, de PVV en twee christelijke partijen tegen het reguleringsplan. Het zou Buma in een lastig parket kunnen brengen. Want als er inderdaad mogelijkheden voor een centrumrechts kabinet ontstaan, moet hij zijn war on weed laten varen, zeker als de VVD en D66 mogelijke coalitiepartners zijn. Voor die laatste partij is de wietwet minstens zo belangrijk.



Vaak worden fikse tegenstellingen in de uiterste flanken gezocht. Maar ook in het midden zijn ze wel degelijk aanwezig, alleen dan minder schreeuwerig. Wie zijn hoop op een centrumrechts kabinet met het CDA heeft gevestigd, moet zich niet rijk rekenen.