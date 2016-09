Burgerwacht surveilleert in angstig Oude Pekela

Vier getatoeëerde mannen met zonnebrillen surveilleren bij het winkelcentrum in Oude Pekela. In het dorp is onrust ontstaan door meerdere incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. De mannen houden toezicht, omdat de politie dat volgens hen nalaat. ,,We lopen rond in het centrum en het park. Als we mensen zien die bier drinken of zich niet aan de regels houden, dan zeggen we er wat van'', zegt Harry (32), die niet met zijn achternaam in de krant wil.



Deze week was er een protest van enkele honderden mensen bij het asielzoekerscentrum. Nog geen maand nadat het azc in 2001 zijn deuren opende, moest de ME uitrukken om een knokpartij tussen dorpelingen en vluchtelingen te voorkomen. Sindsdien waren er meerdere opstootjes. De vechtpartij op de kermis van 2012 komt steevast ter sprake. Daarbij zouden asielzoekers met kettingen en stokken om zich heen hebben geslagen.



Dupe

Sindsdien is er geen kermis meer in het dorp. ,,Wij zijn de dupe'', zegt burgerwachtlid Mark Röbbecke (43). ,,Voor de aanwezigheid van asielzoekers in ons dorp moeten wij een hoge prijs betalen.'' Harry: ,,Als je er wat van zegt, word je bestempeld tot racist.''



Er is volgens hen sprake van een aaneenschakeling van incidenten met asielzoekers. Jonge vrouwen zouden worden lastiggevallen. Mbo-scholiere Lucinda Berserik (19) zegt zelf nooit last te hebben gehad. ,,Maar je hoort wel eens via via van meiden dat ze worden nageroepen." Bij de autoriteiten zijn drie incidenten gemeld waarbij bewoners van het azc waren betrokken. Een winkeldiefstal, een dronken asielzoeker die overlast veroorzaakte en een agent verwondde bij zijn aanhouding en een man die een meisje zou hebben lastiggevallen.



Kleine groep

Achmed (32) uit Irak baalt van de ophef over bewoners van het azc. ,,Wij worden heel goed behandeld in Nederland. Veel mensen doen wat voor ons." Het is volgens hem een kleine groep die het verpest.



Kleine groep of niet, ook de gemeente en de polite constateren dat een deel van de inwoners zich minder veilig voelt. Dat is precies de reden waarom Paul Röbbecke (40), de broer van Mark, het initiatief nam tot de burgerwacht. ,,Het doel is preventief aanwezig zijn, zodat mensen een veilig gevoel krijgen. De gemeente moet strengere eisen stellen aan het COA''. Een overleg tussen politie, gemeente en COA leverde gistermiddag diverse maatregelen op die moeten helpen de kalmte in het dorp te bewaren. Zo gaat de politie meer surveilleren.



Burgerinitiatief

Waarnemend burgemeester Jaap Kuin erkent dat er de afgelopen twee weken een toename is geweest van het aantal incidenten met asielzoekers. Over de zelfbenoemde burgerwacht wil Kuin geen uitspraken doen. Maandag heeft hij een afspraak met Paul Röbbecke. ,,Op basis van dat gesprek zal ik beoordelen wat ik er mee moet. Het is een burgerinitiatief. Ik vind dat je daarnaar moet luisteren.''