Busje rijdt door na aanrijding wielrenners

'Politie stopt met opvang verwarde personen'

12:00 De politie gaat vanaf 1 januari niet langer verwarde mensen opvangen en vervoeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat zegt de korpschef van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jaap Aalbersberg, zondagavond in de uitzending van De Monitor. 'De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen', aldus Aalbersberg.