Busje rijdt in op voetgangers Londen: dode en tien gewonden

De politie is nog bezig met onderzoek ter plaatse. Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee mensen konden ter plekke worden behandeld. De bestuurder van het busje is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De anti-terrorisme eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek.



De politie kreeg rond 12.20 uur (lokale tijd) melding van het incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. Het incident gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council of Britain. Dit gebouw is vlakbij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de Ramadan extra druk zijn geweest op straat na het avondgebed.



De Muslim Council roept de Britse veiligheidsdiensten op om beveiliging rond moskeeën aan te scherpen. De politie heeft laten weten dat extra agenten zijn ingezet 'om gemeenschappen gerust te stellen, vooral waar Ramadan wordt gehouden'.



De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en Seven Sisters Road is afgesloten. Op beelden die door omstanders op Twitter zijn geplaatst, is te zien dat de toegang tot de straat is geblokkeerd door een lint, met daarachter een flink aantal politieagenten.



Premier Theresa May 'is in gedachten bij de mensen die gewond zijn, hun naasten en de hulpdiensten ter plaatse'. Labourleider Jeremy Corbyn liet via Twitter weten geshockeerd te zijn.



Aanslagen

Enkele weken geleden reed een busje in op voetgangers in het centrum van Londen. De drie aanvallers gingen vervolgens op een andere locatie mensen te lijf met messen. Acht mensen vonden daarbij de dood, 48 mensen raakten gewond. In maart reed een man op mensen in bij het Britse parlement. Bij die aanval kwamen vier mensen om het leven, waaronder een ongewapende politieagent die door de dader werd neergestoken.