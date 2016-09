Bussemaker: Kunstsector was een ravage

,,Mijn eerste Kamerdebat ging in 2012 over de cultuurbegroting van mijn voorganger al alle bezuinigingen. Ik vind het een heuglijk feit dat ik dit jaar weer extra investeringen kan melden", zei Bussemaker in een gesprek met journalisten. ,,Toen ik aantrad troef ik een sector aan die diep in mineur was en er slecht voorstond. Ik heb nu gekozen voor rust en stabiliteit."



Financiering

Dit jaar trekt de PvdA-bewindsvrouw 10 miljoen euro extra uit voor cultuur. Afgelopen jaar kwam er al 18,5 miljoen euro bij. ,,Daarmee heb ik het advies van de Raad voor Cultuur om de financiering op peil te houden zoveel mogelijk gevolgd."



Bussemaker zegt bewondering te hebben voor de veerkracht in de sector. Maar de jaren van kaalslag hebben ook goede kanten gehad, stelt ze. ,,Sommige gezelschappen zijn minder naar binnen gekeerd en proberen nu zelf ook nieuw publiek te vinden. Ik ben bij een visboer in Bos en Lommer naar de opera geweest. Die man hield ontzettend van opera, maar was er nog nooit naartoe gegaan. Dus kwam de opera naar hem."