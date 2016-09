Cabinepersoneel maakt glamour selfies tijdens werk

'Voorlichting over donorschap schiet tekort'

21:49 Wist je dat er vier stappen zijn om vast te stellen of iemand hersendood is? En dat het hart van een donorpatiënt vaak nog klopt wanneer het de OK binnengaat? Er blijken veel onduidelijkheden te zijn over wat donorschap precies inhoudt nu het debat, door de dinsdag ingestemde wet, in de Tweede Kamer opnieuw is aangezwengeld. Diverse experts pleiten dan ook voor betere voorlichting. 'Zorg dat je familie niet voor verrassingen komt te staan.'