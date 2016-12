Camera's voor een veiliger land

Nu de Duitsers een laffe erroristische aanslag hebben moet incasseren, is er een fel debat ontketend over de noodzaak van meer beveiligingscamera's. Van oudsher is de publieke opinie fel gekant tegen permanente videobewaking, omdat allerlei privacyregels worden overtreden, maar de vraag rijst of we die mening niet moeten herzien. De wereld is aan het veranderen, net als de technologische mogelijkheden van mensen die zich bezondigen aan een misdaad. Terroristen hebben complete cybernetwerken waarmee ze communiceren en potentiële sympathisanten ophitsen. Als onze opsporingsdiensten niet de bevoegdheden krijgen om met de criminelen mee te evolueren, zal de wereld vaker worden opgeschrikt door aanvallen en aanslagen.

Hetzelfde geldt dus voor toezicht in openbare ruimtes: we kunnen wel koppig blijven volharden in het belang van privacy van burgers, maar de nationale veiligheid weegt zwaarder. In Duitsland werden zeven jonge asielzoekers gearresteerd, nadat ze waren gefilmd terwijl ze een dakloze man in brand hadden gestoken. Het voorval vond plaats in een metrostation. Zonder cameratoezicht zou de recherche machteloos zijn.



Onze veiligheidsdiensten zijn wereldkampioen telefoontappen, een ontwikkeling die regelmatig tot hevige discussie leidt. Veel mensen spreken van een overheid die zich als Big Brother gedraagt, en hekelen de spastische houding van de opsporingsapparaten.



Maar het laat zich voorspellen dat de overheid veel verwijten zal krijgen als er straks daadwerkelijk iets in Nederland gebeurt - het zal ons hopelijk bespaard blijven.



De opsporingsteams worden nog te veel gegijzeld door het oude linkse adagium dat onschuldige burgers door meer cameratoezicht geen bewegingsvrijheid meer hebben. Er is iemand die constant meekijkt.



Dat is misschien de prijs die we moeten betalen voor een veiliger land. Het getuigt bovendien van weinig vertrouwen in de overheid om te denken dat beelden te pas en te onpas zullen worden bekeken door ambtenaren die daar op dat moment geen aanleiding voor hebben.



Een volwassen staat, die meegaat met de tijd en alle dreiging die daarbij hoort, dient regelmatig de veiligheidsmaatregelen van het land te toetsen. De tijdsgeest bepaalt de methodiek.



Als meer camera's in openbare ruimtes helpen bij opsporing, of überhaupt afschrikken, moeten we misschien de teugels van onze strenge privacyregels van ons afwerpen.