Campagne buiten de arena

Liefhebbers, duiders en betrokkenen verkeren in barre tijden: de verkiezingscampagne wil maar niet écht losbarsten. Er zijn geen grote schandalen, de lijsttrekkers vliegen elkaar zelden in de haren en de debatten ogen tam en vaak voorspelbaar. Die arme Maurice de Hond moet elke dag weer vertellen dat alles hetzelfde is als gisteren, net als de weerman van een televisiezender in een tropisch land.



Het kan ook zijn dat we met z'n allen een beetje zijn blijven steken in een ouderwetse manier van denken. Iedereen wacht op het verbale vuurwerk tijdens de confrontaties op televisie, in de hoop op een gamechanger, die de contouren van de verkiezingsuitslag duidelijk moet maken. Maar ook dat blijft voorlopig uit. Toch rijst de vraag of deze ogenschijnlijke surplace betekent dat er ook niets gebeurt. Een voorbeeld: van partijen als DENK en Forum voor Democratie weten we dat ze enorm veel potentiële kiezers aanspreken op internet. Zij bereiken hun deel van het electoraat niet via traditionele media, maar eerder dankzij kanalen als Facebook en Twitter, waar mensen bij elkaar komen, van wie sommigen nooit tele­visie kijken.



Ons idee van campagne voeren bestaat vooral uit de gedachte dat hoofdrolspelers met tegenstrijdige ideeën elkaar in een speciaal voor de gelegenheid opgetuigde arena moeten bevechten.



Das war einmal. In het tijdperk van identiteitspolitiek is het veel effectiever om eendimensionaal standpunten te lanceren die rechtstreeks, zonder nuances of kritiek, terechtkomen bij burgers die toch al dezelfde opvattingen hebben als de verspreider.



Toen Donald Trump nog geen halfjaar geleden tot nieuwe president van de Verenigde Staten werd verkozen, gingen journalisten en peilingbureaus hysterisch op zoek naar hoe ze zijn opmars konden missen. Er vond ook in Nederland zelfonderzoek plaats, gedreven door de angst dat ons in de aanloop naar de verkiezingen hetzelfde zou overkomen.



En nu het zover is, vervallen we in dezelfde oude gewoontes, ondanks de inmiddels karikaturale neigingen om zoveel mogelijk 'gewone mensen' in kranten en televisieprogramma's op te voeren. De temperatuur van de politieke thermometer wordt gebaseerd op activiteiten die voor iedereen zichtbaar zijn. Maar de werkelijkheid is dat mediaconsumptie is veranderd. En dus ook de manier om verkiezingen te beslissen.