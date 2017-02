Chaos regeert in Witte Huis

Het kantoor van Trumps vertrouweling Michael Flynn was amper leeg, of een nieuwe donkere wolk pakte zich samen boven het Witte Huis. Russische geheim agenten hadden vorig jaar uitvoerig contact met campagnemedewerkers en bekenden van Trump, meldden The New York Times en CNN op basis van anonieme bronnen uit de inlichtingenwereld.



Het is onduidelijk waarover het ging en of de Amerikanen wisten dat ze met Poetins geheime diensten van doen hadden. Maar de laatste loot aan de groeiende stam van aan Rusland gerelateerde schandalen en verdenkingen doet Trump nog verder wegzakken in het moeras dat zijn regering al was. Er hangt de president nu mogelijk een diepgaand onderzoek boven het hoofd.



Oorlog

De indruk dat er onoorbare banden tussen Trump en de Russische overheid bestaan, is haast niet meer weg te poetsen. Ook enkele Republikeinen lijkt een speciale onderzoekscommissie een goed idee.



Het verhaal toont ook aan dat de president is verwikkeld in een oorlog met zijn eigen inlichtingendiensten. Medewerkers spelen voortdurend informatie door aan de media. Trump lijkt zich dat zelf op de hals te hebben gehaald door de diensten herhaaldelijk onder vuur te nemen. Agenten zouden uit frustratie en bezorgdheid over zijn gedrag de buitenwereld inlichten.



Volgens Trump ligt het anders, en proberen politieke tegenstanders hem te raken door selectief gegevens te lekken. Het Witte Huis is zo lek als een mandje - zelfs verslagen van Trumps nijdige telefoontjes met leiders van Mexico en Australië belandden op straat.



Ook zijn vriend en vijand het er inmiddels over eens dat de ondoordachte invoering van het inreisverbod voor burgers van zeven landen in het Midden-Oosten een mislukking was. In het land barstte fel protest los en de regering kreeg te maken met juridische gevechten die het vooralsnog niet wist te winnen. Gisteren liet Trump weten met een nieuw inreisverbod te komen. Trump zei niet wat voor alternatief hij in gedachten heeft.