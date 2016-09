Chic Como verandert in klein Calais

George Clooney

Een beetje treurig is ook de burgemeester van Como, Mario Lucini. Hij zit achter zijn bureau in het gemeentehuis. Een klassiek Italiaans 17e-eeuws paleis, met gebrandschilderde ramen en diepe gewelven. Dit is het Como dat we kennen. Van het meer waar George Clooney een zomerhuis heeft en van zijn Nespresso nipt, waar filmopnames zijn gemaakt voor James Bond en Oceans Twelve en waar duizenden Nederlanders elk jaar hun vakantie doorbrengen.



Op de boulevard flaneren toeristen en serveren obers dampende pizza's op terrassen die uitkijken over het water en de bergen. Een paar honderd meter verderop zitten de migranten in het park, vast op hun tocht door Europa. ,,Wat hier aan de hand is, is niet goed voor de migranten en niet goed voor Como", zegt burgemeester Lucini.



Spanningen

De burgemeester, van de centrum-linkse Democratische Partij, is 'trots op hoe de mensen in Como voor de vluchtelingen zorgen'. Maar hij maakt zich ook zorgen over de spanningen die er zijn: donderdagavond liepen de migranten samen met de extreem-linkse actiegroep No Borders in een protestmars door de stad, gisteren was er een manifestatie van het rechtse Lega Nord. Die laatste is tegen de opvang van de 'clandistini', de illegalen.



Volgens Lucini heeft het toerisme in Como niet onder 'de situatie' te lijden. De migranten blijven weg van de boulevards. Maar de forenzen in Como raken het beu om elke dag door een haag van Afrikanen naar hun trein te moeten. Bewoners voelen zich onprettig als er groepjes migranten door hun straten lopen.Lucini: ,,Europa praat al sinds 2015 over het vluchtelingenprobleem en ik zie nog geen oplossing. Ondertussen heb ik wel 300 mensen die slapen in mijn park. Kijk, het is hier nu nog geen Calais, maar dat wil ik wel graag zo houden."



Beloofde verdeling

De door de EU-landen beloofde verdeling van vluchtelingen vanuit Italië over Europa? ,,Ha, hoeveel plekken had Europa beloofd? 40.000 toch? En hoeveel mensen zijn er verdeeld? Nog geen 4000."



Komende week moet een nieuw noodopvangkamp opengaan dat een eind moet maken aan het tentenkamp. 1,5 kilometer van het station zijn op een open plek naast de begraafplaats 50 units met elk 3 stapelbedden neergezet. In andere containers zijn douches en wc's. Het Rode Kruis gaat het kamp runnen. Maar het nieuwe kamp lost het echte probleem niet op.