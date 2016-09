Chinees spreekt in korte tijd bedreigde Nederlandse talen

Als eerste begon Ken Ho met een officiële taal: het Fries. Daarvoor schakelde hij vriend en Leeuwarder Dyami Millarson (22) in. Hij bereidde zich in zijn thuisstad Hongkong eerst grondig voor door de Nederlandse cultuur, taal en gewoonten te bestuderen. Als kers op de taart reisde hij eind juni naar Nederland om het Fries op te pikken.



Ho rondde eerst zijn bachelor-opleiding Minderheidstalen in Hongkong af, waarna hij naar Leeuwarden kwam. ,,Ik heb binnen drie maanden Nederlands geleerd. Dat heb ik gedaan omdat ik ook de Friese taal wil spreken, lezen, luisteren en schrijven.''



Bedreigde taal

Waarom de inwoner van Hongkong Fries wil spreken, is volgens hem heel eenvoudig. Het tweetal is bang dat Chinezen en Nederlanders vergeten dat er ook een belangrijke tweede taal bestaat in hun landen. Ho: ,,Het Fries is een bedreigde taal. Ik zie een vergelijking met de situatie met het Kantonees, mijn moedertaal. Mensen in China hebben een voorkeur voor het spreken in Mandarijn.''



Millarson, die ook geen Fries spreekt, en Ho willen nu samen in drie maanden tijd het Fries onder de knie krijgen. ,,We willen mensen bewuster maken van de Friese taal'', vertelt Millarson. ,,En waarom het belangrijk is dat deze streektaal ook blijft bestaan.''



Aasters en Westers

Maar met alleen Fries nemen ze geen genoegen mee. Ze willen ook Hindeloopers, Schiermonnikoogs en de twee dialecten van Terschelling: Aasters en Westers beheersen. Eind september gaat Ho terug naar zijn woonplaats. Daar wil hij het Fries verder bestuderen. ,,We moeten niet vergeten dat het Fries een heel oude taal is. Wel 2000 jaar oud.''