'Commissie Amerikaanse senaat vraagt documenten campagne Trump op'

The Washington Post meldt op basis van twee ingewijden vrijdag dat het comité het verzoek vorige week heeft ingediend bij de penningmeester van Trumps campagneteam. Het onderzoeksorgaan van de Senaat wil alle documenten, e-mails, en telefoonbestanden inzien. De campagnemedewerkers kunnen de komende dagen een informatieverzoek tegemoet zijn. Hoewel de commissie al eerder informatie opvroeg bij medewerkers als Roger Stone, is dit voor het eerst dat het campagneteam zelf documenten moet overdragen.



De New York Times meldde deze week dat de Rusland plannen heeft gemaakt om Trump via zijn adviseurs te bespelen. De verhalen rond Trump en zijn vermeende banden met de Russen verdwenen deze week even naar de achtergrond, toen de Amerikaanse president op bezoek was in Europa. Toen bleek dat de 'naaste adviseur' van Trump die onderzocht wordt, zijn schoonzoon Jared Kushner is. Kushner zou met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak hebben gesproken over een beveiligd communicatiekanaal tussen het Kremlin en Trumps overgangsteam.



Speciale aanklager

Het Amerikaanse ministerie van Justitie benoemde eerder een speciale aanklager, oud FBI-baas Robert Mueller, die onderzoek moet gaan doen naar de Rusland-connecties van Trump. Minister van Justitie Jeff Sessions mag zich nergens mee bemoeien, hij is zelf niet helemaal eerlijk geweest over contact met de Russen.