Commissie vindt gedrag Nyenrode-baas niet ongewenst

Tijdens de studiereis in het voorjaar zouden de mannen studentes 'seksueel onheus hebben bejegend' en enkele malen te veel hebben gedronken. Een studente diende een klacht in en medewerkers beklaagden zich in een brief over het gedrag van het drietal.



De commissie onder leiding van professor Emile Kolthoff noemt de klachten 'alle ongegrond'. In totaal werden 34 gesprekken gevoerd. Het onderzoek nam ruim twee maanden in beslag.



Functie neergelegd

Om het onderzoek goed te laten verlopen, legde Busselman (1955) zijn functie in juni voor onbepaalde tijd neer. Hij voelt zich gerehabiliteerd door de uitkomsten maar zit door de beschuldigingen en alle media-aandacht nog wel ziek thuis. De eerder aangestelde interim-directeur blijft voorlopig aan. Voordat Busselman bij Nyenrode aan de slag ging, was hij ruim 25 jaar de baas van het Luzac-college, Nederlands grootste particuliere onderwijsinstelling.