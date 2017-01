Condoleance

In mijn hele leven heb ik maar één Nederlandse begrafenis meegemaakt. De opa van mijn vriendin overleed een paar jaar geleden.



Ik weet niet wat het geringe aantal zegt over mijn mate van integratie, maar het is in ieder geval meer dan de keren dat ik bij een islamitische begrafenis aanwezig was.



Sinds ik volwassen ben, is slechts één dierbare heengegaan, mijn oma van moederskant. Zij overleed in Marokko, dus ik heb geen van de ceremonieën die de dood traditiegetrouw omgeven van dichtbij kunnen ervaren. En ik hou het graag nog even zo, omdat ik natuurlijk niet wil dat een geliefde doodgaat, maar ook omdat ik me niet zo goed houding weet te geven tijdens zo'n plechtige gelegenheid.



Want een islamitische begrafenis heb ik weliswaar nooit meegemaakt, maar condoleancebezoeken heb ik al wel meerdere keren afgelegd. En elke keer gaat dat gepaard met groot sociaal ongemak. Er lijken zo veel ongeschreven regels in het spel, regels die mij nooit zijn uitgelegd.



Tot ik trouwde wist ik niet eens hoe de islamitische formule luidt waarmee je iemand condoleert. Ik kende alleen het Nederlandse 'gecondoleerd'. Gisteren was het weer zover. De moeder van een kennis was overleden, dus bezocht ik haar na werk met mijn twee kinderen aan de hand (over ongeschreven regels gesproken: had ik mijn kinderen eigenlijk wel moeten meenemen?).



Zodra ik haar condoleerde en de zorgvuldig geoefende formule uitsprak, wist ik niet meer wat ik moest zeggen. Ik heb inmiddels van vorige bezoeken begrepen dat het heel raar is om naar de doodsoorzaak te vragen. Dat doe je kennelijk niet. Nu ik erover nadenk: van al die overleden kennissen, buren en verre familieleden die de revue zijn gepasseerd, weet ik maar van een enkeling waaraan hij of zij precies is gestorven. Bang om iets verkeerds te zeggen, greep ik naar mijn zoontje om vervolgens zijn kleren zeer uitgebreid te fatsoeneren. En daarna heel lang in mijn handtas op zoek te gaan naar een zakdoekje voor zijn snotneus.



Gelukkig diende zich nieuw bezoek aan, een oudere vrouw die precies wist wat ze moest zeggen. Ik besloot dit keer eens op te letten. De vrouw opende het gesprek met een simpel: ,,Ik heb het gisteravond van die-en-die gehoord.'' (Marokkanen doen niet aan rouwadvertenties.) Daarmee gaf ze, zonder enige vorm van sturing, het woord aan mijn kennis die nu vrij was te vertellen wat ze wilde over het heengaan van haar moeder.



Om het gesprek op gang te houden bestond ook een trucje, ontdekte ik. De vrouw deed telkens een greep uit een beperkt scala aan eenvoudige constateringen over de dood die als smeerolie dienen voor zo'n condoleancebezoek. Ik noteerde: 'De dood is bitter', 'God heeft het zo bepaald', 'Of je nu rijk of arm bent, er is geen ontkomen aan de dood', 'Het was haar lotsbestemming', 'Jouw verdriet is groot, maar zij is verlost uit haar lijden'.



Na krap een uur stond ik weer op. Opgelucht dat ik weer een bezoek had overleefd. En toen merkte ik pas de twee volle boodschappentassen op die de vrouw had meegebracht. Oeps, had ik cadeautjes moeten meebrengen?!