Conflict tussen verzekeraars en wijkverpleging

In het uiterste geval kunnen ouderen dan bijvoorbeeld niet meer terecht in de aanleunwoning van hun voorkeur.



Sommige aanbieders van wijkverpleging zijn kwaad omdat bepaalde zorgverzekeraars het vooraf met hen afgesproken maximale declaratiebedrag voor dit jaar niet willen verhogen nu zich meer patiënten melden dan begroot. Driekwart van de aanbieders van wijkverpleging liet deze zomer weten meer geld nodig te hebben, onder meer omdat ouderen langer thuis blijven wonen, aldus een inventarisatie van brancheorganisatie Actiz.



Tot 2015 betaalde het Rijk de verpleging en verzorging. Sinds 1 januari vorig jaar gaat de betaling via de zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar maakt met de verschillende zorgaanbieders afspraken over een maximumbudget voor de te leveren zorg.



Grote verschillen

Er zijn grote verschillen zijn in de kosten die zorgaanbieders in rekening brengen voor dezelfde zorg, aldus Zilveren Kruis, één van de verzekeraars. 'Als instellingen die zuinig en efficiënt werken bij ons aankloppen omdat hun budget is overschreden, krijgen zij er indien mogelijk geld bij. Andere instellingen krijgen dat niet.'



Volgens deze verzekeraar worden klanten wel snel ondergebracht bij een andere zorgverlener, mocht er een conflict ontstaan. 'Mensen krijgen altijd zorg.'