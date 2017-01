Crimineel houdt zijn centen

Vonnissen

Andere veroordeelden kúnnen niet betalen, stelt Kruisbergen. ,,In hun vonnissen houden rechters niet altijd rekening met de 'kosten' die criminelen maken.



Partijen kunnen geript zijn, geld kan zijn uitgegeven. Die verliesposten worden niet meegerekend. Dan is het geld gewoon weg." Het Openbaar Ministerie onderschrijft de bevindingen. ,,Vanaf 2011 investeren we extra op afpakken", zegt woordvoerder Marieke van der Molen van het Functioneel Parket.



Afpakcijfer

,,Sindsdien is het afpakcijfer gestegen: in 2011 hebben we 45 miljoen euro geïnd, in 2015 was het 143 miljoen euro." In dat bedrag zijn ook schikkingen en in beslag genomen goederen meegeteld. Volgens het OM is voor het plukken van criminelen een andere 'mindset' nodig bij politie en justitie.



,,Wat we hebben geleerd van voorgaande jaren is dat je al bij de start van een onderzoek de focus moet hebben op geld", zegt Van der Molen. ,,Heeft een verdachte geld verdiend en zo ja, waar is dat gebleven? Beslaglegging moet dagelijkse routine worden." Dat doet het OM door samen te werken met onder meer accountants en vermogenstraceerders. Ook werken FIOD-rechercheurs sinds een paar jaar vaker samen met rechercheurs van de politie.