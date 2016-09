D66 wil af van snelle snorfiets

Dat heeft het Amsterdamse raadslid Jan-Bert Vroege tegen Het Parool gezegd. Volgens hem brengt de snorfiets de verkeersveiligheid in gevaar omdat het merendeel van de snorfietsen te hard rijdt over het fietspad.



,,Het is begonnen als een vervoermiddel voor Zeeuwse meisjes, die door hun klederdracht geen helm op konden, maar het is uit de hand gelopen'', stelt Vroege. ,,Uit snelheidsmetingen blijkt dat het overgrote deel van de snorfietsen is opgevoerd en soms twee keer harder dan toegestaan over het fietspad scheurt. Dat is simpelweg gevaarlijk en daar moet iets aan gebeuren. De categorie als geheel moet worden afgeschaft.''



Omgebouwd

Snorfietsen zouden moeten worden omgebouwd tot bromfietsen. Ook moeten er meer plekken komen waar het blauwe kenteken om kan worden gezet in een geel bromkenteken. Dat kan nu nog alleen bij de ANWB in Lelystad.



Vroege gaat zijn voorstel bij het landelijke D66-congres indienen.