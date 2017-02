Dagboek uit de psycholance: Meneer, hier is uw ruimteschip

Verwarde personen werden voorheen - vaak geboeid - in een politiebusje afgevoerd. Op steeds meer plekken komt daar een speciale ambulance voor in de plaats: de 'psycholance'.

Aan de buitenkant is het een doodnormale ambulance: geel, met zwaailichten. Maar de binnenkant van deze 'psycholance' is wit en glad. Alle medicijnen en hulpmiddelen zijn weggewerkt achter een wand, zodat de patiënt minder prikkels krijgt en rustig kan worden vervoerd. De psycholance reed de afgelopen twee jaar als proef in Amsterdam en gaat nu zo'n tien keer per dag af op meldingen van 112 of de (huis)arts.



Psychiatrisch verpleegkundige Jessica Hoedeman is vanaf het begin aan boord en hield vier dagen lang een dagboek bij.

Dag 1. 16:00 uur

Quote Als we een toverstokje zouden hebben en alles is opgelost, wilt u dan nog steeds dood? De vloerbedekking is er half uitgetrokken. Het aanrecht staat vol met afwas en vuiligheid. De bewoonster, midden 50, zit apathisch op de bank. Ze heeft zelf 112 gebeld. Mevrouw is manisch depressief en wil een eind aan haar leven maken. Twee maanden geleden is haar relatie stukgelopen. Haar financiën zijn een chaos; ze is bang op straat te worden gezet. ,,Als we een toverstokje zouden hebben en alles is opgelost, wilt u dan nog steeds dood?'' vraag ik. Nee, zegt ze. Soms vraag ik door over de uitvaart: is de kist al uitgezocht, en de muziek? Zo probeer ik te beoordelen hoe serieus iemands doodswens is. Deze mevrouw klaart met de minuut op. We geven haar het nummer van de crisisdienst. Bij paniek? Bellen.

18:05 uur

,,Jij weer?'' Er zit een oude bekende in de cel: een knul (22) die op straat zwerft, drugsverslaafd is en een psychotische stoornis heeft. Hij heeft bij iemand ingebroken. De bewoner belde de politie, maar dat snapt de jongen niet. Gekscherend zeg ik: ,,Ik zou jouw huis toch ook niet zomaar binnenvallen... als je dat tenminste had.'' Hij moet lachen. Er is weinig dat we kunnen doen. Hij weigert alle zorg. Bovendien: alleen al in Amsterdam zijn in de afgelopen tien jaar 500 bedden verdwenen in de GGZ. We mogen alleen nog iemand opnemen wanneer er acuut gevaar dreigt. Deze jongen sturen we weer de straat op. De kou in. Kan dat? Ik kijk naar zijn kleding. Hij heeft drie jassen en zes broeken. Dat moet genoeg zijn.

Dag 2. 16:15 uur

Een buurvrouw heeft net op tijd een flatgenoot de galerij opgetrokken. Het meisje (22) hing driehoog aan een reling, van plan om te springen. Als ik aankom, zit ze rustig op bed. Ik twijfel: moet ik haar naar de crisisdienst sturen of laten we het bij de afspraken die we maken? Maar ik heb een onderbuikgevoel. Ze zou volgende week aan een behandeling beginnen om haar jeugdtrauma's een plek te geven. Je ziet vaker dat patiënten voorafgaand aan de therapie hun herinneringen zo fors herbeleven dat ze overspoeld worden door angst. Ik besluit dat ze naar een psychiater moet.

18:50 uur

Quote . We weten niet precies wat haar hier houdt, we vermoeden prostitutie Ze herkent mij en begint gelijk te tetteren: ,,Láát me met rust''. Al weken probeert deze vrouw - zwakbegaafd, borderline en een posttraumatissche stressstoornis - bij elke zorgorganisatie pillen los te peuteren, dit keer bij een huisartsenpost. Wij proberen haar te motiveren om terug te gaan naar haar woonplaats Rotterdam waar de hulp al is opgestart. ,,Ze gaan je hier niet helpen'', zeg ik steeds. We weten niet precies wat haar hier houdt, we vermoeden prostitutie. Maar we kunnen niets anders doen dan haar weer de straat opsturen.

23.30 uur

Daar is ze weer. Nu gillend bij een coachingscentrum. Ik zeg: ,,Potverdrie, nu is het klaar. Hier valt écht niks te halen.'' Het lijkt door te dringen. Ze vraagt de weg naar het station, hopelijk op weg naar Rotterdam.

00:25 uur

De huisarts heeft de crisisdienst gebeld. Hij heeft een Ierse toeriste in zijn spreekkamer, die roze olifantjes ziet vliegen. Samen met vrienden heeft ze spacecake en een joint geprobeerd. Dat bleek een zetje naar een psychose. In het hotel rende ze in haar nakie door de gang. Wij vervoeren haar naar de verslavingskliniek. Onderweg grap ik: ,,Je krijgt wel gratis sightseeing''. Humor is belangrijk in ons vak. Laatst haalde mijn collega een Duitse toerist op, die in een cannabiswaan dacht dat hij in een ruimteschip was afgezet op de Dam. Hij wilde niet weg, tenzij per ruimteschip. Mijn collega zette de zwaailichten aan en zei: ,,Meneer, hier is uw ruimteschip.'' Zonder morren stapte hij in.

Dag 3. 20:15 uur

Huilend zit een kleine, Chinese mevrouw in de psycholance. Vanochtend hebben mijn collega's haar opgepikt in een kerk, waar ze in psychose in haar blootje rondrende. De pastoor belde 112. Wij brengen haar naar een andere kliniek. Het is Chinees oudjaar. Met mijn mobiel belt ze naar haar vriendin, met wie ze dit feest zou vieren. Met opgedroogde tranen gaat ze de kliniek in.

22:05 uur

Overdreven beleefd - ja mevrouw, nee mevrouw - beantwoordt een jongeman mijn vragen in een cel. Eerder vandaag is hij met een stunbag (kogel die het lichaam niet binnendringt) uit huis geschoten door de politie. Hij zou zijn ouders hebben bedreigd met een mes. Hij moet wel gezien worden door een psychiater, maar dat kan ook na een nacht goed slapen, besluit ik. We rijden zonder hem weg.

Dag 4. 08:00 uur

Een meneer zit in de cel en schreeuwt dat hij niks gedaan heeft. Tja, dat zeggen ze allemaal. De man, begin 50, heeft vannacht dronken tegen de deur van de buren geplast, hun fiets vernield en hen met de dood bedreigd. Ik laat me niet intimideren door zijn getier en ga door met mijn vragenvuur. Mijn oordeel: deze man hoort in de cel thuis, niet in een psychiatrische kliniek.

15:10 uur