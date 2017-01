Dagdromen over de ijzers op het ijs

Schaatsen is als fietsen, als lopen, als ademen. Je verleert het nooit. Maar wanneer kan het nog? Vroeger was er iedere winter natuurijs. Of nee, niet iedere winter natuurlijk. Maar zo eens in de twee, drie winters stond het halve land een week of wat op het ijs. Tegenwoordig heb je eens in de duizend dagen een enkel schaatsdagje. Tieners van tegenwoordig weten nauwelijks hoe natuurijs voelt. Schaatsen kunnen de meesten niet, onder wie zelfs mijn bloedeigen, o zo sportieve zoon. Natuurlijk, jaar in jaar uit kun je terecht op kunstijsbanen. Maar na het zesde rondje, weet je het: saai.

Nu komt het. Vorst. Natuurijs. Misschien volgende week al. Ik heb mijn noren gistermiddag al even zachtjes gestreeld. Het zijn oude beestjes, sinds 1995 zitten ze me als een fijne, oude onderbroek. Nee, het zijn geen snelle klappers, maar ik ruil ze niet in. Geen denken aan. Deze twee zijn me heilig, met hen voltooide ik tot mijn eigen verbazing de Elfstedentocht van 1997. (Na die tocht zaten er een jaar lang rare bobbels op mijn voeten, maar dat neem ik mijn Vikings niet kwalijk.)



Volgende week hoop ik ze aan te trekken. Och, dat ritueel, in de uren voor een zalige toertocht. Een lange onderbroek. Strakke schaatsbroek erover. Vaseline op je snoet, een muts op je hoofd en een skibril voor je ogen. Dan kan een man de winter aan. Dan is het leven verrukkelijk.



In Zweden en Oostenrijk heb je meren, maar hét schaatsland van de wereld is Nederland. Het polderland met zijn dorpen, smalle vaarten en sloten leent zich perfect voor mooie tochten. Ik schaats graag bij Giethoorn, een tochtje langs Sneek en Sloten is ook zeer de moeite waard, u snapt waarom. In de Alblasserwaard schaatst het lekker tussen de dorpen Ottoland en Molenaarsgraaf. Echt mooi wordt het op de brede boezems in het stille achterland, daar waar auto's niet kunnen komen. Als het ijs daar zwart is, en licht geribbeld, en de wind niet vol op de kop waait, dan voelt iedere schaatser de opwinding.