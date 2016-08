Daghorecazaken vullen leegstaande winkelpanden

Faillissement

Inmiddels is het aanbod aan beschikbare winkelruimte wel weer wat aan het afnemen. De grote steden profiteerden afgelopen maanden van het herstel van de economie en zagen door faillissement vrijgekomen winkels weer gevuld worden. Dit was onder meer te danken aan grote interesse van internationale winkelketens om zich hier te vestigen.



Nieuwe huurders

Zo is volgens de NVM in vrijwel alle grote steden al een nieuwe huurder of combinatie van huurders gevonden voor de voormalige V&D, of zijn onderhandelingen in een afrondende fase. De onderzoekers vinden het wel opvallend dat in Amsterdam, waar het voormalige warenhuis drie vestigingen had, voor de hoofdlocatie in de Kalverstraat en de locatie in Noord nog geen nieuwe kandidaat in beeld is.



Daarbij ondervinden de meeste grote steden nog altijd hinder van het omvallen van de V&D, stellen ze. Hoewel er in de meeste gevallen een huurder is gevonden, duurt het veelal nog even voordat deze de deuren opent.