Dancesector: hét schoolvoorbeeld

Vertrouwen

Hoogleraar Den Butter heeft nog een verklaring voor het succes: in de dancewereld is het onderling vertrouwen onder de organisatoren groot. Dat vertrouwen zorgt ervoor dat kleine bedrijfjes gemakkelijk samenwerken; ze hoeven niet eerst alles in contracten vast te leggen. Het Amsterdam Dance Event is daar volgens hem een voorbeeld van. ,,Amsterdam is elk jaar in oktober het epicentrum van de dancewereld, uit de hele wereld komen ze hier naartoe.''



Doordat evenementen worden georganiseerd door veel kleine spelers zijn ze bovendien sneller in staat om op verandering in smaak en beleving in te spelen, weet dancedeskundige Denis Doeland. Hij is mede-oprichter van dancefeestorganisator ID&T Publishing en nu zelfstandig adviseur digitale marketing. ,,Het is een klein wereldje waar veel organisatoren elkaar kennen en informatie delen. Zoals een datum van een festival, daarmee voorkom je dat je in elkaars vaarwater zit.''



Waardevolle les

Volgens Doeland zouden andere sectoren de Nederlandse handelsgeest, de vaardigheid om met verschillende (bedrijfs)culturen om te gaan en de inzet van technologische vernuft kunnen kopiëren. ,,Het is een sector die digitalisering echt heeft omarmd. Dj's zijn online platformen geworden met miljoenen fans en daarmee vertegenwoordigen ze de waarde van multinationals.''



Den Butter ziet ook het gebruik van sociale media als waardevolle les. ,,Organisatoren en dj's weten de festivals via Facebook te verkopen als een beleving. Daar kunnen reisorganisaties of winkeliers wat van leren.''