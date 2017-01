'Dankzij zijn nier leef ik nog'

Quote Dromen komen uit. Dankzij mijn nieuwe nier. Nicole Hefti Nog nooit in haar leven had ze geluk gehad, en Nicole Hefti wist zeker dat ze 2017 door haar falende nieren niet zou halen. Tot een fotograaf uit Cuijk haar wanhoopskreet zag.



Het was een woensdag in januari 2016, zes uur 's ochtends. Nicole Hefti lag thuis op bed. Ze had niet geslapen door alles wat er de vorige dag gebeurd was, in het ziekenhuis in Breda waar ze als kind al kwam. Het begon met een verfrommelde urineleider op haar zevende, vanaf haar veertigste kwamen er nierbekkenontstekingen. In 2014 was haar rechternier verwijderd. En nu was er die verpleegkundige aan het bed, die de vorige dag zei dat een nieuwe nier noodzakelijk was.



Maar de wachttijd was vijf tot tien jaar, dat zou veel te lang duren. Het was de vraag of ze 2017 zou halen.

Verslagen

Ze was naar huis gegaan, had geen oog dichtgedaan en nu lag ze hier. Verslagen. Ze pakte haar telefoon, opende Facebook en in een soort waas tikte ze een berichtje op de pagina 'Je bent een echte Etten-Leurenaar als'.



'Hallo', schreef ze. 'Ik heb nog één nier en die werkt nog voor 5 procent. Wat mij redt, is een nieuwe nier. Mijn dochters willen 'm geven, maar met een kinderwens mag dat niet.'



Ze pakte een slaaptabletje en had geen hoop dat het nog goed zou komen. Ze had al niet zo veel vrienden en altijd zat het tegen - financieel, met relaties. Nooit had ze geluk.



Toch drukte ze haar duim op het scherm: plaatsen.

Facebooken

Robèrt Cooijmans zat in het computerkamertje naast zijn huiskamer in Cuijk foto's te bewerken. Hij had net de Amerikaanse ploeg van de Jeugd Olympische Spelen gevolgd voor NOC*NSF en staarde naar foto's van de ijshockeyers. Hij had ervoor op het ijs gelegen, midden in een kring van de jonge spelers die elkaar vlak voor de face-off diep in de ogen keken. Zweetdruppels op abrikozenwangen.



Ja. Goeie foto, dacht hij.



Soms loopt hij vast. Is hij zo lang met die foto's aan het klooien, dan moet hij even iets anders doen. Even nieuws kijken of zo. Facebooken.



Hij zag het bericht, gedeeld door een oud-collega, en het greep hem aan. Zijn verongelukte partner had drie keer gedoneerd. Z'n broer, net overleden, had nog 27 jaar goed kunnen leven dankzij een huiddonor. Maar daar dacht hij niet eens over na toen hij reageerde. Nee, geen seconde. Oké, dacht hij: dit doe ik. En stuurde een privéberichtje.



Robèrt was een van de vijf mensen die reageerden, maar de enige met de goede bloedgroep en de enige die alle procedures doorliep: motivatiebrief, akkoord van de huisarts, urine inleveren, bloed testen, gesprek met de psychiaters.



Toch dacht Nicole Hefti nog altijd dat het zou mislukken. Dat dacht ze niet alleen. Ze wist het zéker.

Opgewekte Brabander

Al die tijd hadden ze elkaar nog niet ontmoet, om valse hoop te voorkomen. Tot hij haar uitnodigde voor een brunch. De man met de nier bleek een opgewekte Brabander met een oorbel en een liefde voor goede cappuccino. Bij de voordeur lag een rood-wit geblokte deurmat met zwarte letters: houdoe.



In de maanden daarna spraken ze elkaar wat vaker. Ik kan nog terug hè, zei hij eens. Was nou nét het enige geintje waar ze niet om kon lachen.



In augustus zou het gebeuren, in het Leids Universitair Medisch Centrum. Robèrt was al high van de pre-medicatie en Nicole zat te bedenken wat er nog mis kon gaan, toen een ambulance naar het ziekenhuis reed. Het blauwe licht zwaaide over het plafond in haar kamer. Ja hoor, ze wist het al: spoedgeval. Er was een donor verongelukt, de artsen moesten nú zijn organen veiligstellen. De operatie werd uitgesteld.



Stond ze dezelfde avond weer bij café Roeloffs in Etten-Leur te biljarten. Zie je wel, dacht ze.



De operatie werd opnieuw ingepland, maar twee weken later dan bedoeld. Zie je wel, dacht ze weer.



Zelfs de dag van de operatie reageerde ze eigenlijk vrij laconiek toen ze hoorde dat de operatie van Robèrt Cooijmans uren langer duurde dan verwacht. Zie je wel. Ze wist het.



Maar op die dag, in september, ging het écht door. Ze werd de operatiekamer binnengereden, waar ze die grote rood-blauwe koelbox zag. Daar zat ie in, zeiden ze, ja, haar nieuwe nier. Ze voelde een traan over haar wang rollen voor ze het zuurstofmaskertje kreeg. De anesthesist zei: tel maar van tien naar één. Deed ze niet. ,,Ben je gek, ik ga zo wel slapen."



Het volgende moment knipperde ze met haar ogen. TL-licht. En? Zat ie erin? ,,Hij zit erin."



Een woensdagmiddag in december. Nicole Hefti zakt met een zucht achterover op de bank. Ze sluit haar ogen en haalt diep adem. Een strook zonlicht valt over haar gezicht.



Taart, vraagt Robèrt Cooijmans vanuit de keuken? Het is haar keuken, maar Robèrt regelt even de koffie. Een griepje komt nu even wat harder aan.