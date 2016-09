Dansen om te vergeten

Ze schudt met haar billen, schopt met haar benen, zwaait met haar armen. Sara (10) uit Afghanistan doet het dansje dat War Child, Save the Children en Unicef Nederland - onder de naam TeamUp - tot nu toe gebruikten in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen in het buitenland, om kinderen al spelend te helpen hun oorlogservaringen te verwerken.



Het recept is beproefd in landen als Libanon, Soedan, Oeganda. En sinds dit jaar in Nederland. Tilburg, om precies te zijn. Hier, in het oude woonzorgcentrum aan de Kruisvaardersstraat, hebben de ouderen plaatsgemaakt voor vluchtelingen zoals dit meisje, met haar nieuwe witte T-shirt met sterretjes en een glittervogel op de voorkant.



Sara deed het speciaal aan, wist toen ze het over haar donkere haar heen trok, boven haar blauwe broek: vandaag ga ik op de foto. Vandaag mag ik over mezelf vertellen.



Maar eerst doet ze dus de mad chicken, de gekke kip, het dansje dat gebruikt wordt om de kinderen op te warmen, het ijs te breken, om te zorgen dat ze hun aandacht bij de andere spellen houden.



De dag wordt zo letterlijk van ze afgeschud. Alle indrukken die ze op school en de opvang op hebben gedaan. Maar niet alles laat zich afschudden. Er zijn andere ervaringen, die ze opdeden in hun oude thuislanden, op de vaak zo gevaarlijke reis daarvandaan, en later in de ene na de andere tijdelijke opvang. Projectleider Ernst Suur (War Child) weet wat ze hebben doorgemaakt. Hij verliet onlangs Oeganda om in Nederland aan de slag te gaan, in samenwerking met Unicef Nederland en Save the Children. Dat het nodig zou zijn, kon Suur zich lange tijd niet voorstellen.



Toen kwamen de vluchtelingen. In Nederland zijn nu 33.192 asielzoekers die in opvanglocaties door het hele land verblijven. In totaal 6.317 daarvan zijn kinderen zoals Sara.



Juist nu de stroom naar ons land opdroogt, wordt duidelijk waar zij mee te maken hebben. De relatieve rust zorgt dat de stress die kinderen tijdens hun vlucht opbouwden, naar buiten komt. Suur: ,,Als je een heel jaar keihard hebt gewerkt, wordt je ook vaak ziek als je eindelijk vakantie hebt.''



En deze kinderen hebben niet 'gewoon' heel hard gewerkt, zij hebben alles achtergelaten. Sara kan zich eigenlijk niet meer herinneren hoe het was in Afghanistan, waar ze geboren werd, en in Iran, waar ze later met haar vader, moeder broers en zussen neerstreek - een tussenstop voor de wereld werd doorkruist, om uiteindelijk in Nederland aan te komen.



Die lange reis zorgt ervoor dat kinderen hier extra veel te verwerken hebben, zegt Suur. ,,Pas was ik in een vluchtelingenkamp in Libanon. Ik zag dat de kinderen daar rustiger waren dan hier. De reis die deze kinderen erop hebben zitten, naar Europa, is een stuk langer. En in een rubberboot kun je niet huilen, daar moet je je ogen wel openhouden.''



In de oude kantine leren begeleiders van TeamUp de kinderen ze weer dicht te doen, te vertrouwen op anderen. Autorijden heet het spel, waarbij het ene kind de ogen sluit, terwijl de ander door op de rug te tikken 'vertelt' welke route er gelopen moet worden om een botsing te vermijden.



Zo manoeuvreert Sara haar maatje voorzichtig door de benauwde zaal. Zij kan haar aandacht bij haar taak houden, is lief, vrolijk. Toch maken haar ouders zich zorgen. Zij zien dat Sara 's nachts slecht slaapt.



Begeleidster Hetty - 'ik zie allemaal auto's die niet botsen, wat knap!' - staat het zweet op haar voorhoofd. Het lijkt misschien chaos, als een van hen plotseling door het raam naar buiten klimt naar zijn vriendje, terwijl andere kinderen op diezelfde ramen bonzen omdat ze graag willen meedoen - maar ze zijn op een andere dag aan de beurt.