Dappere serveerster sleurt groot reptiel van terras

De 25-jarige Samia was aan het werk toen een klant haar hand greep en naar buiten wees. De varaan, van de soort 'goanna', wandelde tussen de tafels op het terras en was op weg naar de open deuren van het restaurant.



Makkelijk

,,Hij liep naar binnen en ik pakte een stoel om hem de weg te versperren", vertelt Samia. Ze zette het dier klem tussen de ramen en een tafelpoot. ,,Zo kon ik even denken wat ik moest doen. Ik besloot hem vervolgens bij de staart vast te pakken. Die was heel groot, dus het was makkelijk om die vast te grijpen."



Terwijl Samia het dier achterwaarts aan zijn staart naar buiten trok, probeerde de goanna zijn klauwen in de houten vloer van het restaurant te zetten. Het dier probeerde zich los te worstelen en Samia aan te vallen. ,,Telkens als hij zich naar mij richtte, tilde ik zijn staart op zodat zijn achterpoorten de grond niet meer raakten. Ik dacht dat hij me zo nooit in de hand zou kunnen bijten, ik focuste me op zijn bek".